Ekranların güzel oyuncusu Gülsim Ali, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde gün boyu alışveriş yaparak zaman geçiren başarılı oyuncu, yeni projeler alternatifleri arasında sinemada olduğunu ve seçim yapmak için heyecanla beklediğini belirtti. Gülsin Al, "Bu aralar projeleri okuyorum, Temmuz ve Ağustos aylarında 2 sinema projemiz var. Beni hangisi daha çok heyecanlandırırsa onu seçeceğim" şeklinde konuştu. Yaz ayları için plan yapmadığını söyleyen Gülsim Ali, "Projelerden zamanım kalırsa kısa tatil kaçamakları yapabilirim" dedi. Ali, gazetecilere mütevazı ve samimi tavırlarıyla teşekkür ettikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.