Bayat pide tatlısı, Türk mutfağında oldukça popüler bir tatlıdır ve hem lezzetli hem de ekonomik bir seçenektir. İşte bayat pide tatlısı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adımlar:

Malzemeler:

  • 4 adet bayat pide
  • 2 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 su bardağı ceviz

Hazırlanışı:

  1. Bayat pideleri küçük parçalara ayırın ve bir fırın tepsisine yerleştirin.

  2. Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtın.

  3. Isınan sütü bayat pidelerin üzerine dökün. Pidelerin sütü iyice çekmesi için 5-10 dakika bekletin.

  4. Tereyağını bir tavada eritin. Toz şekeri ekleyin ve karıştırarak şekeri eritin.

  5. Eritilmiş tereyağı ve şeker karışımını pidelerin üzerine dökün.

  6. Balı ve tarçını da ekleyin ve iyice karıştırın.

  7. Cevizleri küçük parçalara bölün ve tatlıların üzerine serpiştirin.

  8. Hazırladığınız tatlıları önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

  9. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın ve servis yapın.

Afiyet olsun!