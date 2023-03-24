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Pide Lokması Tarifi: Hem Yumuşacık Hem de Çıtır Çıtır Bir Lezzet

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Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın ve servis yapın.

Cevizleri küçük parçalara bölün ve tatlıların üzerine serpiştirin.

Balı ve tarçını da ekleyin ve iyice karıştırın.

Eritilmiş tereyağı ve şeker karışımını pidelerin üzerine dökün.

Tereyağını bir tavada eritin. Toz şekeri ekleyin ve karıştırarak şekeri eritin.

Isınan sütü bayat pidelerin üzerine dökün. Pidelerin sütü iyice çekmesi için 5-10 dakika bekletin.

Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtın.

Bayat pideleri küçük parçalara ayırın ve bir fırın tepsisine yerleştirin.