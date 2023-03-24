Bayat pide tatlısı, Türk mutfağında oldukça popüler bir tatlıdır ve hem lezzetli hem de ekonomik bir seçenektir. İşte bayat pide tatlısı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adımlar:
Malzemeler:
- 4 adet bayat pide
- 2 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 su bardağı ceviz
Hazırlanışı:
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Bayat pideleri küçük parçalara ayırın ve bir fırın tepsisine yerleştirin.
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Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtın.
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Isınan sütü bayat pidelerin üzerine dökün. Pidelerin sütü iyice çekmesi için 5-10 dakika bekletin.
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Tereyağını bir tavada eritin. Toz şekeri ekleyin ve karıştırarak şekeri eritin.
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Eritilmiş tereyağı ve şeker karışımını pidelerin üzerine dökün.
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Balı ve tarçını da ekleyin ve iyice karıştırın.
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Cevizleri küçük parçalara bölün ve tatlıların üzerine serpiştirin.
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Hazırladığınız tatlıları önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
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Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın ve servis yapın.