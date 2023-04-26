Camın bu özelliğinden faydalanma oranının Türkiye’de giderek artmasının sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlayacağını belirten GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Camın sonsuz kez geri dönüşebilmesi, hammadde tüketiminin azaltılması anlamına geliyor. Dönüşüm bilincinin ülkemizde daha çok geliştirilmesi, enerji tasarrufu ve yeni istihdam fırsatlarının yaratılması açısından ekonomik kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

Sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir ekonomi için geri dönüşümün önemi her geçen gün artıyor. Hem ülkemizde hem de dünyada geleceğin malzemesi olarak görülen cam ambalajların sonsuz kez geri dönüştürülebilmesi hem daha temiz bir çevreye erişim imkânı sunuyor, hem de enerji tüketimi konusunda büyük bir tasarruf sağlıyor. Gürok Grup bünyesinde faaliyete başladığı 2015 yılından bu yana katma değerli ürünleriyle cam ambalaj sektöründe fark yaratan GCA da toplam üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini geri dönüştürülmüş cam kırığından elde ederek, çevreye ve ekonomiye katkı veriyor.

“Camı geri dönüştürerek hammadde ithalatını azaltabiliriz”

Cam ambalaj kullanımının çevre, doğa ve ekonomi açısından birçok avantaj sağladığını söyleyen GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, şu ifadeleri kullandı: “İçerisinde muhafaza ettiği ürünle hiçbir kimyasal etkileşime girmeyen ve doğal kaynaklardan üretilen cam, doğası gereği yüzde yüz geri dönüştürülebilir bir materyal. Cam geri dönüşüm oranı maalesef ülkemizde çok düşük. Özellikle Avrupa’da örneklerine çok sık rastladığımız depozito iade sistemleri ve toplumun geri dönüşüm konusundaki bilinçlendirilmesi gibi çalışmaların, Türkiye’de daha çok geliştirilmesi gerekiyor. Ülkemizde camın geri dönüşüm oranının artırılmasıyla hem doğal kaynakların korunmasına hem de hammadde ithalatının azalmasına olanak sağlanacaktır. Bu durum enerjide ciddi oranda tasarruf edilmesine imkân yaratırken, aynı zamanda yeni iş kolları fırsatı doğurarak istihdama da olumlu yansıyacak. Camın bu avantajları göz önünde bulundurulduğunda ekonomik açıdan birçok kazanım sağladığını görüyoruz. Bu nedenle cam, tüketiciler tarafından insanları ve gezegeni koruyan en iyi malzeme olarak görülüyor. Önemli olan, enerji kaynaklarımızı optimum seviyede kullanmak ve daha az hammadde ve enerji tüketmek. GCA olarak, hammadde kullanımını azaltarak doğal kaynaklarımızı koruyacak, enerji tüketimini azaltacak aktivitelere operasyonlarımızda son derece önem veriyoruz.”

“Camın sürdürülebilirlik referansını artırmak için çalışıyoruz”

Günümüzde sağlıklı, sürdürülebilir ve doğa dostu malzeme tercihinin tüm dünyada bahsedilen konuların başında geldiğini de vurgu yapan Dr. Abdullah Gayret, “Gıda ve içecek taleplerinin karşılanmasında kullanılan ambalajların geri dönüşüme uygunluğuyla birlikte kimyasal barındırmaması, sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Besinlerin tadını, kokusunu ve aromasını değiştirmeden raf ömrünü artırarak uzun süre saklanmalarını sağlayan cam ambalajlar ise yüzde 100 doğal malzemelerden elde edilmesinden dolayı gıdaların sağlıklı kalmasına imkân tanıyor. GCA olarak, gıda sağlığını, temiz çevreyi ve sürdürülebilir ekonomiyi dikkate alarak; cam ambalaj, cam şişe ve kavanoz üretimini daha çok geliştirirken sürdürülebilirlik referanslarını da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ