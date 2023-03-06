Küresel altın mücevherat üretiminde ise ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan “Istanbul Jewelry Show”a 53’üncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Informa Markets tarafından 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar, 1.500 firma ve markanın en son ürün ve hizmetlerini, 140’dan fazla ülkeden gelecek 40 bini aşkın sektör profesyoneliyle buluşturmayı hedefliyor.

Dünyayı derinden etkileyen küresel tedarik zincirindeki aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi gibi sıkıntılara rağmen Türkiye’nin ihracatı hız kesmiyor. İhracat ürünlerine bakıldığında ise 'Mücevher Sektörü’ önemli bir konumda olduğu görülüyor. Nitekim; kuyumculuk sektörü 2022 yılını 5 milyar 855 milyon dolarlık ihracatla kapatırken altın ve gümüş ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 7, pırlantalı mücevher ihracatı ise yüzde 33 oranında yükseldi. Bu denli önemli sektör, Informa Markets tarafından 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ‘Istanbul Jewelry Show’ ile 53’üncü kez bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma gibi ürün gruplarını kapsayan 1.500 katılımcı firma ve marka yer alacak. ABD’den Hindistan’a kadar farklı coğrafyalardan alıcılarla tanışma ve iş birliği imkânı sağlayan fuara katılan firmalar, özel ürün ve koleksiyonlarını, 140’ı aşkın ülkeden gelecek 40 bin sektör profesyonelinin beğenisine sunacak.

Mücevher Sektörünün Trendleri Belirlenecek

Yerli yabancı sektör profesyonellerini ağırlayacak fuarda Mücevher İhracatçıları Birliği ve Istanbul Jewelry Show’un ortak projesi olan Designer Club ile takı tasarımcıları ve ustaları ürettikleri tasarım ve takıları onlara ayrılan özel bir stantta sergileme şansı buluyor. Fuar alanında oluşturulan bu bölüm ile tasarımcılar, yeni fırsatların kapılarını aralarken, dünyaya da açılıyor. Fuar ayrıca Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Kuyumcular Odası iş birliğinde “Art for Jewellery – Inspiration Hub” düzenlenecek. Farklı projelerle sanatın ve sanatçıların mücevher sektörüne katkıda bulunmasını amaçlayan etkinlik kapsamında dünyanın 1 numaralı trend öngörü firması WSGN, sektöre dair trendleri açıklayacak.

Türk Mücevher Sektörü Dünya’ya Tanıtılıyor

Ülkemizin küresel ihracattan aldığı payın artmasında katma değer sağlayan ürünlerin büyük önem taşıdığını belirten Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, “Mücevher, bu katma değerli ürünlerin başında geliyor. Fuarımızda 6 milyar dolarlık sektör ihracatının yüzde 80’ni gerçekleşiyor. Türkiye’de keşfedilen altın rezervleri de ülke ihracatına ve taleplerine doğrudan olumlu etki sağlıyor. Biz de 37 yıl önce 38 firma katılımı ile başladığımız fuar ile Türkiye mücevher sektörünün dünyaya tanıtıldığı eşsiz bir ortam sunuyoruz. Sektörümüz için iş fırsatları yaratarak ihracat hedefimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Fuarda Sürdürülebirlik Ön Plana Çıkıyor

Sürdürülebilirlik vizyonu ile fuarda çevreye duyarlı birçok çalışma, konunun önemine dikkati çekiyor. Etkinliğin karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla; basılı materyallerin azaltılması, yaka kartlarını ve fuar halılarını geri dönüştürülmesi, LED teknolojisi kullanarak elektrik tasarrufu sağlanması, kağıt kullanımını azaltmak için ziyaretçi anketlerini tablet aracılığıyla online yapılması, CO2 emisyonunu en aza indirmek adına katılımcı ve ziyaretçileri, fuar alanına toplu taşıma ile ulaştırılması gibi detaylar ön plana çıkıyor. (YHM)