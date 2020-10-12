ZÜCCACİYECİLER ÜRETİCİ İLE MARKAYI DİJİTALDE BULUŞTURARAK İHRACATINI KATLAYACAK

10 milyar dolar pazar büyüklüğüne sahip züccaciye sektörünün çatı derneği ZÜCDER, ihracatını arttırmak üzere her yıl düzenlediği uluslararası B2B’leri online’a taşımaya hazırlanıyor. 2019 yılında 4,6 milyar dolar ihracata karşılık sadece 880 milyon dolar ithalat gerçekleştiren züccaciye sektörü, endüstriyel mutfak aletleri, elektrikli ev eşyaları, plastik, seramik gibi kendi içerisinde 8 alt sektörü içerisinde bulunduruyor. Üyelerinin yüzde 90’ının ihracatçı olduğu ZÜCDER, sektör ihracatının artması için yaptığı projelerle de ses getiriyor. ZÜCDER’in düzenlediği B2B’lerle üretici ve markalar bir araya geliyor, sektörün ihracatı artıyor. 2015’ten bu yana yapılan, 2018 ve 2019 yıllarında Antalya ve İzmir’de gerçekleşen “Üretici-Marka Buluşmaları” bu yıl pandemi dolayısıyla online platforma taşındı. Dünyanın sayılı fuarlarından olan ZUCHEX fuarının 2021’e ertelenmesi ile de bu yıl 16-20 Kasım tarihleri arasında ZUCHEX Sourcing Week olarak gerçekleştirilecek. ZÜCDER desteğiyle Tarsus Turkey organizatörlüğünde dijital bir platform üzerinden yapılacak etkinlikte tüm dünyadan züccaciye satın almacısı büyük zincirler Türk üreticiler ile buluşacaklar. İlk aşamada ZUCHEX Sourcing Week’te 1-1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin oluşması bekleniyor. 2021’de devam edecek ZÜCDER’in online B2B’leri ile Latin Amerika, Afrika, Birleşik Krallık, Hindistan, Japonya, Kanada, Ortadoğu ülkeleri ve daha pek çok ülkenin büyük market zincirleriyle Türk firmaları bir araya gelecek. Konuyla ilgili açıklama yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Uluslararası arenada büyük ses getiren, sektörümüzün en büyük fuarı olan ve 16-20 Kasım tarihleri arasında dijitalde B2B’ler şeklinde düzenleyeceğimiz ZUCHEX fuarıyla 1-1,5 milyar dolar arasında bir ticaret oluşturmaya odaklandık. Fuarın destekçisi konumunda olan derneğimiz, neredeyse tüm üyeleriyle sektörün nabzının tutulmasına ve sektörün dünya liderliğine taşınmasında önemli bir rol oluyor. Hedeflerimizden şaşmadan fuarı dijital ortama taşıyarak, satın almacıların online showroomlardan ürünleri incelemelerine fırsat sunacağız. Fuar bizim için ‘Üretici-Marka Buluşmaları’mızı dijitalde ilk kez gerçekleştireceğimiz için ayrı bir öneme de sahip. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bu organizasyonlar sayesinde firmalarımızın kimisi ilk kez ihracat yapmaya başladı kimisi ihracatını yüzde 30 arttırdı kimisi ise yeni pazarlara yelken açtı. Dijital platformdaki bu buluşmaları farklı ülkelerle 2021 yılında da devam ettirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Mutfaktan AR-GE çıktı

Züccaciye sektörü, aynı zamanda AR-GE’ye en çok yatırım yapan ve UR-GE projelerinden en çok yararlanan sektörlerin başında geliyor. Bu nedenledir ki sektör, her sene ihracat rakamlarını yüzde 10-15 oranında arttırabilme gücüne sahip. “Sektörümüz sürekli inovatif ürünlere ihtiyaç duyuyor. Örneğin; sensör ve LCD ekranlarla donatılan yeni nesil düdüklü tencereler kullanıcılara yemeğin son durumu hakkında bilgi verirken, yüzde 40’lara varan enerji tasarrufu sağlıyor. Bu yüzden AR-GE yatırımlarına üyelerimizin hepsi önem veriyor. Hepsi de belli oranlarda bütçelerini AR-GE’ye yatırıyorlar.” diyen Mesut Öksüz, AR-GE yatırımları sayesinde kilogram başına ihracatta 3,45 dolara ulaştıklarını belirtiyor. Pandemiye rağmen ihracatta yine 4,6 milyar dolar ihracata imza atacaklarını ancak kilogram başına ihracatta 4 dolar seviyelerini geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Öksüz, “Rekabet koşullarının artması, ihracattaki başarılarımızın devam etmesi, markalaşma için AR-GE birimi her firmanın kalbi. AR-GE yatırım yapan firma da sektörümüz de ülke ekonomisi de kazanıyor.” açıklamalarında bulunurken, ZÜCDER olarak sektörün hedeflerini büyütecek projelere devam ettiklerinin altını çiziyor.