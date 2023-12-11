Zorunlu e-defter’e geçecek işletmelerde son günler

Zorunlu e-defter uygulamasına geçecek işletmelerde, bu ay itibariyle e-Defter gündemi masaya yatırıldı. 1 Temmuz 2023 tarihinde zorunlu olarak e-fatura uygulamasına geçen mükelleflerin, 1 Ocak 2024 itibariyle e-defter uygulamasına geçiş yapmaları da zorunludur. Yeni yıl itibariyle e-Defter uygulamasına geçecek mükellef sayısının önceki yıllara göre daha fazla sayıda olacağını kaydeden Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Satış Yöneticisi Sıla Gül Ottan, e-defter’in emek ve zaman açısından işletmelere büyük avantajlar sağladığını belirtti. İşletmelerin her türlü finansal hareketleri kayıt altına almak zorunda olduklarını hatırlatan Kolaysoft Yöneticisi Sıla Gül Ottan, VUK (Vergi Usul Kanunu)’na göre zorunlu tutulan büyük defter ve yevmiye defterlerinin e-defter uygulaması ile elektronik ortama taşındığını anlattı.

Hangi mükellefler, e-defter’e geçiyor

Bu yılın 1 Temmuz tarihinde zorunlu olarak e-fatura’ya geçen mükelleflerin, yeni yıl itibariyle e-defter’e geçeceğinin altını çizen Sıla Gül Ottan, şunları söyledi:

“Brüt satış hasılatı 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler sektör ayrımı olmaksızın e-defter’e geçecek. Gerek kendi siteleri, gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar e-defter’e geçecek. Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar e-defter’e geçecek.” dedi.

KolayDefter sayesinde, e-defter’e geçişte kolaylık yaşanıyor

Kolaysoft Teknoloji’nin geliştirmiş olduğu KolayDefter ürünü hakkında bilgiler veren Sıla Gül Ottan, konuşmasına şöyle devam etti:

“KolayDefter sayesinde, modül geliştirme gerekmeksizin, elektronik defter ve beratlarınızı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in belirlediği format ve standartlara uygun şekilde oluşturabilir ve platform bağımsız özelliği sayesinde e-defterlerinizin kolaylıkla gönderimini yapabilirsiniz. Gönderim yaptığınız tüm e-defterleriniz, 10 yıllık süre zarfında güvenle saklanmaktadır. Ayrıca, 2020 yılında zorunlu hale gelmiş olan defterlerin 2.kopyalarının gönderimini de, Kolaysoft sizlerin adına otomatik şekilde yapmaktadır. Yeni yıl itibariyle zorunlu geçiş yapacak firmaların, bu ayın son günlerini beklemeden, e-defter başvurularını biran önce tamamlamaları önemlidir. Uzman ekiplerimizle, mali müşavirlerin ve işletmelerin yanlarında yer alarak, başvuru süreçlerini hızlıca ve kolayca tamamlamalarına değer katıyoruz.” diye konuştu.