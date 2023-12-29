Zorunlu Deprem Sigortası Fiyatlarına büyük zam

Bu güncelleme ile, Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminat tutarlarının artırılması, poliçe yenilemelerinin desteklenmesi ve sistemdeki vatandaşlar için daha güçlü bir finansal güvence sağlanması hedeflenmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesinde yapılan değişiklikler ile;

Betonarme yapılar için 3.016 TL olan sigorta bedeline esas birim metrekare bedeli

6.000 TL’ye,

Diğer yapılar için 2.080 TL olan sigorta bedeline esas birim metrekare bedeli 4.000

TL’ye,

Bir mesken için 640 bin TL olan azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL’ye, yükseltilmiştir.

Bunlara ek olarak ilk defa;

1.1.2024’den sonra düzenlenen yeni poliçelerin teminatlarına enflasyon koruması gelmiştir.

Bu doğrultuda, poliçe başlangıç tarihi 1.1.2024 ve sonrası olan poliçelerin teminatları her ay enflasyon oranında artacaktır. Bu sayede sigortalılarımızın teminatlarının güncel kalması amaçlanmıştır. Mevcutta poliçesi bulunan sigortalılarımız da teminatlarını iki katına çıkarabilir ve enflasyon korumasından faydalanarak olası bir depreme karşı daha büyük güvence sağlayabilirler. Bunun için, acentelerine, banka şubelerine veya sigorta şirketlerine başvurarak, oldukça düşük maliyetli ek prim ödemesi yaparak poliçe eki düzenlemeleri yeterli olacaktır. Bizler bu vesile ile, poliçesi olmayan vatandaşlarımızı DASK poliçelerini yaptırmaya, zaten poliçesi olan sigortalılarımızı da poliçe teminatlarını güncellemeye çağırıyoruz. Hatta hepimiz için yeni yılın ilk işi bu olsun. Zira, Kahramanmaraş Depremi ardından yaşadığımız can kayıplarımızın telafisi maalesef yok ama sigorta sayesinde maddi kayıplarımızı bir nebze de olsa yerine koymak mümkün oldu.

Kahramanmaraş Depreminde 35 Milyar TL tazminat ödemesi gerçekleştiren DASK, önümüzdeki yılın ikinci yarısında da Sel başta olmak üzere tüm doğal afetlere teminat sağlar hale gelecektir. DASK olarak hedefimiz, %100 sigortalılık. Bu doğrultuda aralıksız çalışıyor, her vesile ile vatandaşlarımıza sigortanın önemini anlatmaya gayret ediyoruz.

Bu doğrultuda, 2024 yılında tüm vatandaşlarımızı evlerini DASK güvencesi altına almaya, süresi dolan poliçelerini yenilemeye ve daha güçlü bir finansal güvenceye sahip olmak için teminatlarını güncellemeye davet ediyoruz.