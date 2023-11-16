Ziraat Mühendisi Uyarıyor Dikkat! Zeytinyağında Hile Alarmı: Fiyatlar Uçacak

Ziraat mühendisi Mesut Özmenay'ın tüketiciye yönelik önemli uyarıları, hileli zeytinyağları konusunda farkındalığı artırıyor. Özmenay, zeytinyağına düşük maliyetli sıvı yağlar veya diğer bitkisel yağların karıştırılabileceğine dikkat çekerek, fiyatların önemli ölçüde artabileceğini belirtiyor.

Sahte Gıda Ürünlerine Karşı Uyanık Olun

Günümüzde sahte gıda ürünleri, tüketiciler için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Özellikle etiketlerde belirtilen ünlü zeytinyağı üreticisi ülkelerin adları, tüketicileri yanıltabiliyor. Rafine edilmiş zeytinyağları, genellikle daha düşük kaliteye sahip olup, sadece "zeytinyağı" olarak satılıyor.

Zeytinin Zeytinyağına Dönüşüm Süreci

Zeytin hasadı, genellikle sonbaharda, elle veya mekanik yollarla yapılıyor. Elde toplanan zeytinler, daha az hasar gördüğü için daha iyi kalitede zeytinyağı üretimine olanak tanıyor. Hasat edilen zeytinlerin yıkanması ve öğütülmesi, zeytinyağı üretiminin önemli aşamaları arasında yer alıyor.

Soğuk Sıkım ve Sıcak Sıkım Arasındaki Farklar

Soğuk sıkım yöntemi, düşük sıcaklıklarda gerçekleşir ve zeytinyağının aromasını ve besin değerini korurken, verimi daha düşük oluyor. Buna karşılık, sıcak sıkım yöntemi daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleşir ve daha fazla yağ elde edilir, ancak bazı aromalar ve besin değerleri kaybolabilir.

Uzmanın Tavsiyeleri

Yüksek sıcaklıkta işlenen zeytinler, zeytinyağının aromasını ve besin değerini olumsuz etkileyebilir. Özmenay, alışveriş yaparken zeytinyağı etiketlerinin dikkatlice incelenmesini, menşe bilgileri, işlem türü, kalite derecesi ve marka bilgilerinin kontrol edilmesini öneriyor.

Zeytinyağı Fiyatları ve Gelecek

Zeytinyağı fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Kaliteli zeytinyağına olan talebin devam etmesi durumunda, fiyatların artma olasılığı yüksektir. Kaliteli zeytinyağı üretimi, daha fazla dikkat ve kaynak gerektirirken, fiyatların önemli ölçüde yükselebileceği öngörülüyor.