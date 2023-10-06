Ziraat Bankası Üreticilere Büyük Destek: 1 Milyon TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

Ziraat Bankası, Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak üreticilere büyük destek sağlamaya devam ediyor. Özellikle çiftçiler ve üreticiler için özel projeler geliştiren Ziraat Bankası, yeni bir kampanya ile üreticilere önemli fırsatlar sunuyor. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren üreticilere yönelik kredi desteği sağlanacak.

Kredi Desteği Detayları

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası büyükbaş süt hayvancılığı ve küçükbaş hayvancılık alanlarını kapsıyor. Büyükbaş süt hayvancılığı projeleri için 1 milyon TL'ye kadar, küçükbaş hayvancılık projeleri için ise 400 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sunulacak. Bu kredilerin geri ödemeleri ise 7 yıla kadar vadelendirilebilecek. Üstelik ilk yıl geri ödeme talep edilmeyecek. Teminat olarak ise alınan hayvanlar kabul edilecek.

Başvuru Şartları

Büyükbaş Süt Hayvancılığı için: Başvurular için en az 10 baş süt ineği varlığına sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, yeni hayvan alımı yapılması da teşvik edilmektedir.

Küçükbaş Hayvancılık için: Başvurular için en az 100 baş dişi küçükbaş hayvana sahip olunması veya bu sayıya kredi ile ulaşılabilir olunması gerekmektedir.

Her iki projede de başvurular Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Ayrıca, bu projelerden yararlanmak isteyen üreticilerin yem alımı ve et satımı firmaları ile sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, Ziraat Bankası'nın bu kredi kampanyası, üreticilere büyük destek sağlayarak yerel üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanlarıyla çiftçiler ve üreticiler, hayvancılık alanında daha büyük yatırımlar yapabilecek ve gelir seviyelerini artırabileceklerdir. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere Ziraat Bankası şubelerinden veya bankanın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.