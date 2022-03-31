Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Ziraat Bankası olarak tarımın finansmanını milli mesele olarak görüyoruz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarımın bugün ve yarınlar için stratejik önemde, savunma sanayi kadar milli bir mesele olduğunu belirterek, "Ziraat Bankası olarak tarımın finansmanını ve bu alanda verdiği hizmetleri de aynı şekilde milli mesele olarak görüyor ve çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz." dedi.

Çakar, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"da yaptığı konuşmada, Türkiye'de bankacılık sektörünün küresel gelişmelerle uyumlu olarak uluslararası standartları yakından takip ettiğini, entegre bir çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim anlayışı yaklaşımı ile çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda TBB nezdinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çakar, yönetim kurulu tarafından üyelere yönelik olarak sürdürülebilirlik konusunda tavsiye kararları alındığını aktardı.

Çakar, "İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü"nün tavsiyeleri ile iklim değişikliği ve mücadele konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası inisiyatiflerin çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sürdürülebilir finans çalışmalarının somut olarak ölçülmesi ve izlenmesi amacıyla istatistiki çalışmalara ilişkin hazırlık yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, çevresel ve sosyal risk değerlendirmelerini ve izleme süreçlerini, ulusal ve uluslararası mevzuat ve küresel standartlar ile uyumlu olarak gerçekleştirmeye çaba göstermektedir. Sektör, çevresel ve sosyal aksiyon planları hazırlayarak, müşterilerinin çevresel sosyal kapasitelerinin geliştirilmesine aracılık etmektedir. Kredi vadesi boyunca da müşterilerinin çevresel ve sosyal performansını izlemektedir. Bu politikalar çerçevesinde, finansman sağlanan firmalara yönelik özel kredi kuralları ve ülke ekonomisi üzerinde ağır bir yük olan enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığın azaltılması ve çevresel zararların en aza indirgenmesine yönelik kredi ürünleri hayata geçirilmiştir."

Çakar, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren firmaların yatırım projeleri ve işletme giderlerinin finansmanının, bankalar açısından stratejik öncelikler arasında yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İşletmelerin enerji verimliliği sağlayan makine/ekipman satın alımlarının, güneş enerjisi santralleri benzeri yatırımları ile atık su arıtma ve geri kazanımına yönelik çevre dostu girişimlerinin finansmanına yönelik özel kredi ürünleri sunulmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında; kadın, genç ve engelli istihdamına katkı sağlayan, enerji verimliliği, karbon emisyon azaltımı veya yenilenebilir enerji sağlandığına dair uluslararası geçerliliğe sahip belgeleri bulunan işletmelere finansmanda fiyatlama avantajları sağlanmaktadır."