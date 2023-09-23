Ziraat Bankası 0.99 Faiz Oranları ile 77.000 TL Kredi Fırsatı Sunuyor

Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu yeni kampanya ile dikkat çekiyor. 0.99 faiz oranları ile 77.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunan banka, nakit ihtiyacı olan müşterilerine uygun ödeme seçenekleri sunuyor. İşte Ziraat Bankası'nın kredi kampanyası ve başvuru şartları:

0.99 Faiz Oranlarıyla Kredi:

Ziraat Bankası'nın yeni kampanyası kapsamında, müşterilere özel olarak sunulan 0.99 faiz oranlarıyla kredi kullanma fırsatı sunuluyor. Bu kampanya, belirli bir müşteri kitlesine yönelik olarak düzenlenmiştir.

3 Ay Ertelemeli Kredi:

Ziraat Bankası, bu kampanyaya katılan müşterilere özel olarak 3 ay erteleme imkanı sağlamaktadır. Bu sayede kredi başvurusu onaylandığında ödemelere başlama tarihi 3 ay sonraya ertelenebilmektedir.

Başvuru Şartları:

Ziraat Bankası'nın 0.99 faizli nakit kredi kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuru için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:

Daha önce Ziraat Bankası'ndan kredi almış ve düzenli ödeme yapmış olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Kredi başvurusu, Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

Kredi Tutarı ve Vade Seçenekleri:

Bu kampanya kapsamında verilen kredi tutarı 77.000 TL'yi aşmamaktadır. Ayrıca, kredi kullanacak müşteriler, 12 ay vadeye kadar ödeme seçeneği tercih edebilirler.

Emekli Müşterilere Özel Kredi:

Ziraat Bankası, emekli maaşlarını kendi şubesinden alan müşterilere de özel kredi imkanları sunmaktadır. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, gelir belgesi sunmadan 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler. Bu krediler için de banka, 24 ay vadeye kadar ödeme seçenekleri sunmaktadır.

Ziraat Bankası'nın güncel kredi kampanyalarını öğrenmek ve başvuru yapmak için banka şubelerini ziyaret edebilir veya resmi internet sitesini inceleyebilirsiniz. Nakit ihtiyacınızı karşılamak ve ödeme koşullarıyla ilgili detaylı bilgi almak için bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.