Zincir marketlerdeki fiyat indirimi kampanyası büyüyor

CarrefourSA, ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulayacak.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen günlerde yaptığı açıklamada, piyasadaki mevcut fiyatların artık içselleştirildiğini ve bunun üzerine gelecek fiyat artışlarının artık makul kabul edilemeyeceğini belirterek, gıda perakendecileriyle görüştüğünü bildirmişti.



Gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre arttırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunan Nebati, "Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.



Nebati'nin çağrısının ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini belirterek, Happy Center Marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittiklerini ve indirimlerin her geçen gün devam edeceğini bildirdi.



CarrefourSA'dan yapılan açıklamada da 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulanacağı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"CarrefourSA olarak, 'Doğrusu CarrefourSA'da ana sloganımız kapsamında, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp, doğru üreticiden, doğru ürünü temin ederek, doğru hizmet anlayışı ile farklılaşmaya ve en önemlisi tüm bunları 'doğru fiyat' stratejisiyle sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulayacağız. CarrefourSA olarak 85 milyon için 'Doğrusu CarrefourSA'da' diyerek sadece 1 ay değil, yıl boyunca farklı kampanyalarla müşterilerimize doğru ürünü doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz.



Tüm mağazalarımızda istisnasız uyguladığımız 3 adımdan oluşan doğru fiyat politikamızda; 'Reyon fiyatı=Kasa' fiyatıyla müşterimiz reyon ve kasada farklı fiyatla karşılaşırsa müşteri için avantajlı olan fiyatı uyguluyoruz. Yüzde 100 tazelik politikamızla hijyen, gıda güvenliği denetim yazılım sistemimizle, müşterimize her zaman doğru ve kaliteli ürünler sunmayı taahhüt ediyor, müşterinin sorun yaşadığı olası durumlarda ürün değişimi sağlıyor, aynı ürünün tazesini ücretsiz olarak sunuyoruz. Avantajlı fiyat garantisinde ise maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri müşterilerimizin lehine fiyatlara yansıtıyoruz. Temel gıda, et, taze sebze-meyve gibi müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları olan ürün kategorilerinde bu ve benzeri kampanyaları sürdürerek tüketici dostu indirimleri hayata geçiriyoruz."

Migros'tan ocakta binlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası

Migros, ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yapacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunması sonrası Migros da yeni bir kampanya duyurdu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitledi hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattı.

Ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine giden şirket, aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapıyor. Migros, ayrıca 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'den yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

Geçen yıl başlatılan "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasının en büyük destekçilerinden olan Migros, 2023'te kampanya kapsamını çok daha genişletip iyisini ucuza sunarak enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

ŞOK Marketler, ocak ayında 1.000 üründe fiyatlarını sabitledi

ŞOK Marketler CEO'su Demirel, "Düşük fiyat politikamızı, ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak." ifadesini kullandı.

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1.000 üründe fiyatlar, ŞOK Marketler'de ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak.

ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz. Şimdiye kadar 'Birlikten Berekete' yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."

İTO Perakende Komitesi Başkanı Altun: Zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittik

Bu arada, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini bildirdi.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, baz etkisi nedeniyle aralık ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını, yeni yılla birlikte enflasyonun hızla geriye gitmesini beklediklerini bildirdi.

Altun, şunları kaydetti:

"Enflasyondaki bu düşüşe paralel olarak perakende fiyatlar da düşecek. Komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız.

Happy Center Marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittik ve indirimler her geçen gün devam edecek. Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz. Ancak 'şu kadar üründe şu kadar indirim yapacağız' gibi popülist söylemlerden uzak durup gerçek indirimi halkımıza yansıtma kararlılığındayız."