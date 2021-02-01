‘‘ZAMLARIN SORUMLUSU DEĞİL MAĞDURUYUZ’’

İstanbul PERDER ve Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen Ekonomi Basını ile Perakende Söyleşisi’ne gıda maddelerindeki zamlar damgasını vurdu. Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı söyleşinin konuşmacıları ise İstanbul Perakendeciler Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Korkmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özen oldu.

Başkan Faruk Güzeldere, ‘‘Ülkemizde COVID-19 vakasının görüldüğü ilk günden bu yana, kamuoyunda oluşan endişeleri gidermek adına fırsatçılığa mahal vermeyeceğimizi açıklayarak vatandaşlarımıza müsterih olmaları çağrısında bulunduk. Dünyanın dört bir yanında stokçuluk nedeniyle market rafların boşaltıldığı ve perakendecilerin temel ihtiyaçlara dahi cevap veremediği yönünde görüntüler yayılırken, Türkiye perakende sektörü tüm paydaşlarıyla bu sınavı başarıyla geçti. Sektör bileşenleri, üstün bir koordinasyon örneği göstererek rafların boş kalmamasını sağladı’’ diyerek perakende sektörünün pandemi sürecindeki performansını değerlendirdi.

Güzeldere, ‘‘Bugün, pandemi koşullarına ek olarak başka bir sorunla karşı karşıyayız. Tüm sektörleri etkileyen küresel dinamikler gıda üretimini de etkiliyor. Ancak fiyat artışlarına yol açan süreçler göz ardı edilerek, gözler marketlerin etiketlerine çevriliyor. Bu noktada, tüm fiyat artışlarının ardından yerli perakendecilere yöneltilen ithamların mesnetsiz ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir akıl yürütmenin sonucu olduğunu belirtmek isteriz’’ ifadelerini kullandı.

FİYATI BELİRLEYEN MERCİ DEĞİLİZ

Programda, perakendecileri üretim aşamasının ardından tedarik zincirine dahil olan bir ürünü tüketiciyle buluşturan son halka olduğu belirtilirken; ‘‘Kar marjlarımız dün olduğu gibi bugün de ürün fiyatlarında aynı paya sahip. Fiyatı belirleyen mercii olmamakla birlikte, fiyat geçişlerini stoklarımız tükenene kadar tüketiciye yansıtmamak için mücadele ediyoruz. Bu süreçteki keskin fiyat geçişlerini engelleyen unsuruz.’’ açıklaması yapıldı.

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özen ise, ‘‘Her sektörde olduğu gibi, perakende sektöründe de fırsatçı aktörler var olacaktır. Ancak hiçbir fiyat manipülasyonunun piyasa dinamiklerini etkileyecek ölçüde olduğunu düşünmüyoruz. Bu açıdan denetimlerin sıklaştırılmasını ve sorunun kaynağının aslında bu noktada olmadığının ortaya çıkmasını umuyoruz.’’ dedi.

İstanbul PERDER yöneticileri, ‘‘Doğru bilginin, sağlıklı bir kamuoyu için en kıymetli unsur olduğuna inanıyoruz. Yerel perakendeciler olarak tüm basın mensuplarına, sektörle ilgili her konuda daima açıklama yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İvedi olarak perakende yasasının çıkmasını talep ediyoruz. Sektördeki bazı oyuncuların giderek tekelleşmesinin ve oligopol yapıda bir perakende sektörünün, ne üreticilerin ne de tüketicilerin lehine olmayacağını belirtmek istiyoruz. Tarımda ve gıda kategorisinde ithalata bağımlı olduğumuz ürünlerin, özel sübvansiyonlar ile yerli üretiminin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz.’’ diyerek basın mensuplarından ve yetkili mercilerden beklentilerini sıraladı.