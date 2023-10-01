Zam Şampiyonu Oldu! Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden Şok Açıklama: Limon Fiyatları Uçtu!

Eylül ayında Türkiye'de tüketici ve market fiyatları arasında büyük bir uçurum gözlemlendi. Bu dönemde en dikkat çeken fiyat farkı, yüzde 338,3 ile limonda meydana geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bu durumu vurgulayarak, limonun yanı sıra diğer ürünlerdeki fiyat farklarını da detaylandırdı.

En Yüksek Fiyat Farkları Hangi Ürünlerde?

Bayraktar'a göre, limonun ardından en büyük fiyat farkı yüzde 232 ile kuru soğanda, yüzde 216,1 ile elmanda, yüzde 197,3 ile kırmızı mercimekte, yüzde 192 ile maydanozda ve yüzde 188,3 ile havuçta gözlemlendi.

Market Fiyatları Ne Kadar Arttı?

Limon, kuru soğan, elma, kırmızı mercimek, maydanoz ve havuç gibi ürünlerin market fiyatları, üretici fiyatlarına kıyasla oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Bayraktar, bu ürünlerin market fiyatlarını ve farkları şu şekilde sıraladı: Limon üreticide 4,46 TL iken markette 19,55 TL'ye, kuru soğan 4,81 TL iken 15,97 TL'ye, elma 8,70 TL iken 27,50 TL'ye satıldı.

Fındık Fiyatlarındaki Sıra Dışı Artış

Bayraktar'ın belirttiğine göre, eylül ayında market fiyatları en fazla yüzde 45,9 artışla fındıkta yaşandı. Fındığı, yüzde 26,8 ile kuru kayısı, yüzde 25,6 ile şeftali ve yüzde 25 ile kırmızı mercimek izledi. Aynı dönemde fiyatları en fazla düşen ürün ise yüzde 16,6 ile yeşil mercimek oldu.