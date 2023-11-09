Z kuşağının bir işte kalma süresi ortalama 2 yıl 3 ay
. Z kuşağının çalıştıkları şirketlerin ve özellikle satın alım yaptıkları markaların değerlerine odaklandıklarını söyleyen Suit
“Z KUŞAĞI ÇALIŞTIĞI YERE AİDİYET HİSSETMİYOR”
Z Kuşağının beklentisi kendini özgürce ifade edebildiği ve hiyerarşiden uzak bir iş yeri. Esnek ve özgür çalışma ortamı.Yenilikçi, sosyalleşmeyi teşvik eden bir iş yeri. Otoriter yönetim yerine katılımcı, demokratik ve lider yapıda bir şirket yönetimi. Z kuşağının çalıştığı yere aidiyet hissetmediğini belirten Bilgin, “Hatta Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı çalışanların yüzde 83’ü kendisini “işten işe atlayanlar” olarak tanımlıyor. Çalışanların toplamda yüzde 65’i çalıştıkları iş yerinde 2 yıl ve 2 yıldan daha az süre kalacaklarını söylüyor. Bunun pek çok sebebi var tabi ki ama en büyük sebeplerden biri yine sağlıklı bir iş-özel hayat dengesi sağlayabilmek. Sonuçta kendilerini çalıştıkları şirketlere ait hissetmiyorlar; işlerini hayatlarını idame ettirecek bir araç olarak görüyorlar. Tabi bu temelde sağlıklı bir bakış açısı olabilir ama ekstremlere çekildiğinde uzun vadede hem çalışanlar hem de şirketler için istikrarsızlık yaratacak” dedi. Z kuşağı iş hayatıyla özel hayatı arasındaki dengeyi Y kuşağına kıyasla daha iyi korumak arzusunda.
“Z KUŞAĞININ BİR İŞTE KALMA SÜRESİ ORTALAMA 2 YIL 3 AY”
Sık sık iş değiştiren kitlenin genellikle 20’li yaşlarının başında veçoğunun yeni mezun çalışanlar olduğunu söyleyen Suit Your JobKurucusu
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