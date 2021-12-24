'Yüzen oteller' 6 yıl aradan sonra İzmir Limanı'na demir atacak

Kruvaziyer turizminde 2016 yılına kadar popüler destinasyonlar arasında yer alan İzmir, 2022'de sefer planları açıklanan 49 gemiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi verilerinden derlediği bilgilere göre, kruvaziyerle 2003 yılında tanışan İzmir’e ilk yıl bu gemilerle 3 bin turist geldi.

Yıllar içinde gemiyle gelen turist sayısını artıran kent, 2012'de 552 bin turisti ağırladı. Gemilerle 2013 yılında 486 bin, 2014'te 332 bin, 2015 yılında 228 bin turistin geldiği kent, 2016'dan itibaren sefer listelerinde yer alamadı.

Kruvaziyer turizminin yeniden canlandırılması için yürütülen çalışmalar sonucu İzmir Limanı'na 2022 yılı için 49 kruvaziyer rezervasyon yaptırdı. Böylelikle 6 yıllık aranın ardından gemilerle gelecek turistlerin, kent merkezinin yanı sıra Efes, Meryemana ve Bergama gibi tarihi ören yerlerinde turizm hareketliliği oluşturması bekleniyor.

Galataport'un etkisi

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 2013 yılından sonra Avrupa’daki yanlış algılar, terörle ilgili yanlış yönlendirmeler ve daha sonra dünyayı saran Kovid-19 salgınının kruvaziyer turizmini engellediğini söyledi.