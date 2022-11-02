Yurt dışında staj şansı

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’nın finanse ettiği Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün akreditasyon projesine dahil olan Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yurtdışında 90 gün ve 21 günlük staj programına katılıyorlar. Proje kapsamında okulun 12. Sınıf öğrencilerin 2 kişi 28 Ağustostan beri stajlarına devam etmekteydi. Yine bu kapsamda 6 Kasım’da da 6 öğrenci 21 günlük staj eğitimine gidecekler. Okulun yurtdışı staj programı bundan sonra her yıl düzenli olarak devam edecek. Yurtdışı stajına katılabilmeleri için İngilizce bilme şartı aranmakta olup projeye katılmak isteyen öğrencilere okul tarafından İngilizce kursu açılmakta ve öğrenci seçimi yazılı sınav ve mülakat ile yapılmaktadır.