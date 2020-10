Yurt dışında kendini geliştirmek isteyen yeni girişimcilere Türkiye İMSAD’dan destek

Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, Avrupa genelinde yeni girişimciler ile tecrübeli girişimciler arasında sınır ötesi değişim imkanı sağlayan ‘Yeni Girişimciler İçin Erasmus’ programına, sektördeki girişimcilerin yararlanması için aracı kurum olarak dahil oldu.

Yeni girişimciler daha istekli

Programa katılan girişimcilerin, yurt dışında bilgi ve tecrübe edinmenin yanı sıra yabancı ortaklarla iş birliği yapma ve Avrupa'da yeni pazarları tanıma imkanı bulduğunu vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Bu program sayesinde hem yeni girişimciler hem de mentorluk yapan tecrübeli girişimciler birbirlerinin yenilikçi bakış açılarından yararlanıyor. Sektörümüzdeki girişimcilerimiz yeni fikirleri iş modeline dönüştürme konusunda Avrupa Birliği ülkelerindeki meslektaşlarından daha aktif ve istekli. Mevcut destekler belki Avrupa’ya göre daha az ama Türkiye’de girişimcilik ruhu Avrupa’ya göre çok daha iyi durumda” diye konuştu.

Tayfun Küçükoğlu, yeni girişimcileri desteklemeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Ülkemizin gelişimi açısından girişimciliğin önemi fevkalade büyük. Ülkemiz insanının girişimcilik niyetinin üst seviyede olmasına rağmen, girişimlerin başarı oranı, seviyesi ve sürdürülebilirliği de mutlaka gelişmeli. Türkiye İMSAD olarak, büyük gelişim potansiyeli olan ülkemizin, her alanda sıçramalı ilerlemeler yakalayacağına inanıyoruz. Amacımız, girişimcilik niyeti, planı olan vatandaşlarımıza kritik destek sağlamak ve ülkemizin gelişimine olan katkılarını yükseltmektir.”

Yeni girişimci, sorularının cevaplarını yerinde alıyor

Sınır ötesi bir değişim programı olan “Yeni Girişimciler İçin Erasmus” programı kapsamında bir iş fikri olan kişiler, start-up’lar ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmeler destekleniyor. ‘Yeni Girişimciler İçin Erasmus’ programında süreç şöyle işliyor: Kendini geliştirmek isteyen veya uzman olduğu alanda yeni bir fikri olan girişimci, iş planı ile online sistem üzerinden başvurusunu yapıyor, yine online sistem üzerinden benzer konuda bu işi daha önce yapan bir başka bir girişimci ile kendisine mentorluk yapması için eşleşiyor. Böylece mentorunun işletme yönetimini, çalışmalarını, yaşadığı sorunları nasıl çözdüğünü yerinde görme imkanı buluyor. Kendisinin de gelecekte işini kurduğunda yaşayabileceği sorunların çözümlerini ilk elden tecrübe etmiş oluyor. Ayrıca işletme yönetimini bizzat deneyimliyor, merak ettiği sorularının cevaplarını alıyor. Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerde mentor desteği alarak uzmanlığını güçlendirmek, geliştirmek isteyen katılımcı, söz konusu ülkede 1 ila 6 ay kalabiliyor.

Konaklanan ülkedeki masrafların bir kısmı Avrupa Komisyonu tarafından karşılanıyor

Türkiye’den yeni girişimcilerin bu programda yer alması için aracı kurum olan Türkiye İMSAD, sürecin en başından itibaren katılımcılara yol gösteriyor. Başvurunun hazırlanmasına destek oluyor ve girişimciyi online sisteme dahil ediyor. Sisteme Türkiye’den katılan girişimciye konaklayacağı ülkedeki masraflarının bir kısmını karşılamak üzere Avrupa Komisyonunun belirlediği tutarlarda destek ödemesi yapılıyor.

Programdan ülkemizdeki hem yeni hem de tecrübeli girişimciler faydalanabiliyor

Türkiye İMSAD, ortağı olduğu SEE SMART SME's (South Eastern European coalition to cultivate SMART SMEs in Europe) Konsorsiyumu dahilinde sadece Türkiye’den yeni girişimcilere değil, aynı zamanda doğrudan Türkiye’deki tecrübeli girişimcilerin mentorluğunu almak isteyen yabancı yeni girişimcilere de destek oluyor. Ülkemizde bu sistem dahilinde mentorluk yapmak isteyen tecrübeli girişimciler de bu programa başvurarak hedefledikleri pazarlar hakkında gereken bilgileri, o pazarla ilgili detayları ilk elden öğrenmiş oluyor.

Programa kimler katılabiliyor?

Girişimciler için Avrupa Değişim Programı’na, kendi işlerini kurmayı planlayanlar ya da son 3 yılda bir iş kuranlar katılabiliyor. Uygun bir iş planına dayanarak bir iş kurmayı planlayanlar ve 3 yıldan az süredir girişimci olarak bir şirket işletenler projeye rahatlıkla başvurabiliyor. Sektör ile ilgili bir sınırlama olmayan bu programa katılım için 18 yaşından büyük olmak yeterli.

Ev sahibi girişimciler ise bilgi ve deneyimini Avrupa ülkelerinden yeni bir girişimci ile paylaşmaya, mentor olarak hareket etmeye hazırsa, programa katılım için başvurabiliyor.