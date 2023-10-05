  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Yurt Dışında Çalışmak İsteyenlere Büyük Fırsat! İşçi Alımları Başladı

Yurt Dışında Çalışmak İsteyenlere Büyük Fırsat! İşçi Alımları Başladı

Yayınlanma:
Yurt Dışında Çalışmak İsteyenlere Büyük Fırsat! İşçi Alımları Başladı
Yurt dışında çalışma hayali kuranlar için güzel haberler var! Birçok ülke, iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı ülkelerden işçi alımı yapacak. Bu doğrultuda Türkiye'de de birçok fırsat kapısı aralanıyor. Tır şoförleri, satış & operasyon asistanları, müşteri temsilcileri, hemşireler, mühendisler, tesisatçılar, elektrikçiler, kaynakçılar, kazancılar, hasta bakıcılar, inşaatçılar.

Yurt dışında çalışma hayali kuranlar için güzel haberler var! Birçok ülke, iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı ülkelerden işçi alımı yapacak. Bu doğrultuda Türkiye'de de birçok fırsat kapısı aralanıyor. Tır şoförleri, satış & operasyon asistanları, müşteri temsilcileri, hemşireler, mühendisler, tesisatçılar, elektrikçiler, kaynakçılar, kazancılar, hasta bakıcılar, inşaatçılar.

ALMANYA'DA YASA ONAYLANDI: İŞÇİ ALIMI VE GÖÇ KOLAYLAŞIYOR

Almanya'da Bakanlar Kurulu, ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'da kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için oluşturulan nitelikli göçmen stratejisine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

PUANLAMA SİSTEMİ

Almanya'nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

İŞKUR İLE YURT DIŞI İSTİHDAM

Öte yandan İŞKUR ile de yurt dışında çalışma imkanı bulunuyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
3. Çeyrek Bilanço Tarihleri Ne Zaman ? Ekim ayında hangi şirketler var
3. Çeyrek Bilanço Tarihleri Ne Zaman ? Ekim ayında hangi şirketler var
Dikkat: 2024'te Zam Yağmuru Geliyor! Yüzde 60'a Yakın Artışlar Olacak
Dikkat: 2024'te Zam Yağmuru Geliyor! Yüzde 60'a Yakın Artışlar Olacak
2023 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
2023 Ekim evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Günübirlik Kiralıklarda Yeni Dönem! İşte Karşınızda Yeni Kurallar!
Günübirlik Kiralıklarda Yeni Dönem! İşte Karşınızda Yeni Kurallar!
2024'te Kızılay'dan Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur?
2024'te Kızılay'dan Yardım Almanın Yolları: Kimler Faydalanabilir? Nasıl Başvurulur?
Denizbank Düğmeye Bastı! Faizsiz Kredi Kampanyası Başlattı..
Denizbank Düğmeye Bastı! Faizsiz Kredi Kampanyası Başlattı..
Altın Uzmanı İslam Memiş Duyurdu! Gram Altın 2.500 TL için Tarih Verdi..
Altın Uzmanı İslam Memiş Duyurdu! Gram Altın 2.500 TL için Tarih Verdi..