Yurt Dışında Çalışmak İsteyenlere Büyük Fırsat! İşçi Alımları Başladı

Yurt dışında çalışma hayali kuranlar için güzel haberler var! Birçok ülke, iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı ülkelerden işçi alımı yapacak. Bu doğrultuda Türkiye'de de birçok fırsat kapısı aralanıyor. Tır şoförleri, satış & operasyon asistanları, müşteri temsilcileri, hemşireler, mühendisler, tesisatçılar, elektrikçiler, kaynakçılar, kazancılar, hasta bakıcılar, inşaatçılar.

ALMANYA'DA YASA ONAYLANDI: İŞÇİ ALIMI VE GÖÇ KOLAYLAŞIYOR

Almanya'da Bakanlar Kurulu, ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı onayladı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'da kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için oluşturulan nitelikli göçmen stratejisine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

PUANLAMA SİSTEMİ

Almanya'nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

İŞKUR İLE YURT DIŞI İSTİHDAM

Öte yandan İŞKUR ile de yurt dışında çalışma imkanı bulunuyor.