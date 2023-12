Yumaklı: Türkiye dünyanın yıldızı haline geldi

Kastexpo açılışına katılan isimler arasında; AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, KASİAD Başkanı Ayhan Aslan, KASİAD Yönetimi, uluslararası yatırımcılar ve çok sayıda basın mensubu yer aldı.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İş insanlarımızın iş dünyamızın siz kıymetli aktörleriyle beraber geleceğimizi inşa ederken de elbette bundan gurur duyacağız. Ben şahsen iş dünyasından gelmiş birisi olarak, piyasa şartlarını çok iyi bilen birisi olarak elbette ticaret yapmanın zorluğunu hissediyorum en az sizin kadar. Ancak şunu da biliyorum ki, bu gelişmenin her alana yayılabilmesi için güçlü bir girişimcilik şarttır. Zira üretimin lokomotif gücü dahası siz kıymetli kahraman girişimcilerimizdir. Bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Son yirmi bir yıllık süreçte ülkemizde birçok değişiklik oldu. Ve her şeyden önemlisi uluslararası arenada ortaya koyduğumuz performansla Türkiye adeta bulunduğu coğrafyanın değil dünyanın yıldızı haline geldi. Bir Covid salgını yaşadı bütün dünya o dönemlerden geçtik, bütün dünyayı salladı. Ama bizi sadece o değil 6 Şubattaki depremler ile beraber hakikaten çok zorlayan, bize hasar veren kısmen ülkemizin ekonomisini istikrarlı bir büyüme için engel olacağını düşündüğümüz bir süreci yaşadık. Ama elhamdülillah çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim iş insanlarımız her ortama uyum sağladıkları gibi bu güç ortama da uyum sağladılar. Bugün ülkemizin gelişimi için daha iyiye daha öteye gidebilmesi için o psikolojiden çıktılar ve başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyorlar.

“TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Yumaklı, “Üretimi ve verimliliği artırmak için, işsizliği azaltmak için ki en son açıklanan veriler ile uzun zamanların en iyi rakamlarına ulaştık. Her imkânı, her ihtimali değerlendirmek için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bütün girişimcilerimizle beraber, siz kıymetli iş insanlarımızla beraber inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Tarım ve sanayinin entegrasyonunu inşallah maksimum düzeye getireceğiz. Bizler her aşamada üreticilerimizi destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Bir Kastamonulu olarak bu konularda siz kıymetli hemşerilerime, iş insanlarımıza güveniyorum” dedi.

FUARIN GELİRİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VERECEĞİZ

İçdaş Yönetim Kurulu Üyesi ve KASİAD Başkanı Ayhan Aslan: “Bugün burada KASİAD olarak fuarımızın üçüncüsünü yapıyoruz. KASTEXPO Türkiye’de ve Kastamonu’da iş dünyasının buluşma noktası, işbirlikleri ve kaynaşmanın olduğu fuardır. KASİAD olarak, üç bin beş yüz üye sayısına ulaştık. Değerli çalışma arkadaşlarımızla çok büyük işler yaptık. Gerek sel felaketinde gerek deprem merkezinde birlik ve beraberlik içinde birçok yerde yardımlarda bulunduk. Vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Fuarın gelirleri, eğitime ve öğrencilere destek olan KASİAD Vakfı'na aktarılıyor. Bu sosyal sorumluluk odaklı yaklaşımla, KASTEXPO Fuarı’nın amacı, KASİAD üye firmalarının küresel pazarda rekabet edebilirliğini artırmak ve topluma fayda sağlamak” açıklamasında bulundu.

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ticari şehircilik fuarı olma özelliği taşıyan KASTEXPO, sektördeki paydaşları bir araya getiriyor ve iş dünyasına yeni işbirliği fırsatları sunuyor.

Katılımcıların ulusal ve uluslararası iş birlikleri kurma, yeni müşteriler bulma ve pazarlama stratejilerini geliştirme şansına sahip olacakları KASTEXPO 2023 Fuarı, 13-16 Aralık tarihleri boyunca İstanbul Fuar Merkezi 3. salonda ziyaretçilere açık olacak.

KASTEXPO’yu destekleyen kuruluşlar arasında ise; KASİAD Vakfı, KASİAD Derneği, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kastamonu Valiliği ve Perge Fuarcılık yer alıyor.