Yüksek Limitli Kredi Kartı Kullananlar Aman Dikkat! Bakanlık Açıklama Yaptı..

Kredi kartları, günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak son dönemde alınan ekonomik önlemler ve enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararlar, kredi kartı kullanıcılarını olumsuz etkileyebilir. Merkez Bankası'nın kredi kartlarına ilişkin yeni düzenlemeleri, limitlerin nasıl belirlendiği konusunda önemli değişiklikler getiriyor.

Doç. Dr. Soner Gökten, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 9. ve 29. maddeleri kapsamında kredi kartı limitlerinin belirlendiğini açıkladı. Bu maddeye göre, kredi kartı limitleri, kartı çıkaran kuruluş tarafından kart almak isteyen kişinin ekonomik durumu, aylık ya da yıllık geliri, kredi skoru gibi faktörlere göre belirleniyor. Kart çıkaran kuruluşlar, bu çerçevede limitleri güncelleyebilir ve kart kullanıcılarından talep gelmediği sürece artış yapamazlar.

Ancak Doç. Dr. Gökten, limit azaltma şartlarının yetersiz olduğunu belirtiyor. Bu durumda, kart kullanıcılarının düzenli ödeme yapmaları, kredi skorlarının değişmemesi gibi faktörler göz önüne alındığında kredi kartı limitlerinin düşürülmemesi gerektiğini savunuyor. Kredi kartı limitinin bir kazanılmış hak olduğunu ve bu hakkın idari işlemle geri alınamayacağını ifade ediyor.

Türk İdare Hukuku'na göre kazanılan haklar, genelde objektif ve genel hukuki durumları kişisel işlemlere dönüştürmeyi amaçlar. Bu nedenle kredi kartı limitinin düşürülmesi, kazanılan hakkın geri alınması anlamına gelir. Ancak bu durumun kamu yararı ile çelişmemesi gerektiğini belirtiyor.

Kredi kartı kullanıcılarının bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve haklarını korumak için yargı yolu açık olduğunu unutmamaları önemlidir. Merkez Bankası'nın alacağı son kararlar ve kredi kartı limitleri konusundaki gelişmeler, kart sahipleri için önem arz etmektedir. Bu nedenle, kamuoyunun ve yetkililerin konuyu yakından takip etmesi beklenmektedir