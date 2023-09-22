Yüksek Emekli Maaşı Alabilirsiniz: İşte Bilmeniz Gerekenler!

Emeklilik sürecinde olan vatandaşlar için hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezleri hem de e-Devlet kapısı kullanılabilir. Emekli maaşı hesaplanırken, başvuru tarihini dikkate almak da kritik önem taşır. Aşağıda, emekli maaşını yükseltmek için izlemeniz gereken zaman dilimini ele alıyoruz.

Emekli Yaşa Takılan (EYT) Çalışanlar ve Maaş Sorunu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılında yürürlüğe giren yeni yasayla emekli yaşa takılan (EYT) kişilerin emeklilik işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Ancak bu kategorideki birçok kişi, emekli maaşlarının düşük olmasından şikayet ediyor.

Emekli Maaşı Nasıl Artırılır: SGDP'nin Rolü

Emekli olduktan sonra çalışmayı sürdürenlerden sosyal güvenlik destek primi (SGDP) alınmaktadır. Fakat, bu primin emekli maaşına bir katkısı olmadığına dikkat çekmek gerekir.

Emeklilik Sonrası Çalışmanın Maaşa Etkisi

EYT'liler için emekli maaşlarını yükseltmenin bir yolu, emekli aylığı kesilerek asgari ücretin en az 3 katı veya daha fazla bir ücretle çalışmaktır. Ancak bu stratejiyi izlemek isteyenlerin, emekli aylığından feragat ederek elde edecekleri maaş artışını dikkatlice değerlendirmeleri gerekmektedir.

Emeklilikte Brüt Ücretin Önemi

Çalışmaya devam edenlerin emekli maaşını artırabilmeleri için, kariyerleri boyunca brüt ücretlerinin yüksek olması ve uzun süreli istihdamda bulunmaları esastır. Emekli aylığı, SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar ve aylık bağlama oranı (ABO) ile çarpılarak hesaplanır.

Son Yılların Prim Miktarı ve Emekli Maaşına Etkisi

2000 öncesi ve sonrası için emekli aylığı hesaplama sistemleri arasında farklılıklar vardır. 2000 öncesinde, son beş yılın ortalama kazançlarına göre maaş belirlenirken, 2000 sonrasında tüm çalışma yıllarının ortalaması alınmaktadır.

Emeklilik Başvurusu için Doğru Zaman

Emekli olacağınız tarih, maaş miktarını etkileyen bir faktördür. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, emeklilik dilekçesini ne zaman verdiğiniz, emekli maaşı üzerinde %10-15 gibi değişikliklere neden olabilir.

Çalışmaya Devam Etmek Emekli Maaşını Düşürüyor mu?

Brüt ücreti asgari ücret seviyelerinde olan kişilerin emekli maaşları, çalışmaya devam ettikçe düşebilir. Bu durum, çalışanlar ve SGK için bir problem oluşturur. Eğer prim günleri tamamlanmışsa, emekli maaşını korumak adına kayıt dışı çalışmayı düşünebilirler.

Emeklilik sürecinde doğru planlama ve strateji ile daha yüksek bir emekli maaşı elde etmek mümkündür. Yeni yasalar ve SGK kuralları ışığında yapılacak detaylı bir inceleme, emekli maaşınızı artırmanın yollarını açabilir.