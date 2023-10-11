Yıllık inşaat malzemeleri ihracatı 29,86 milyar dolar oldu

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre dış ticaret, değer olarak ağustos ayında bir önceki aya göre yükseldi. Ancak geçen yılın ağustos ayına göre ihracat yüzde 11,3 geriledi. Raporda, inşaat malzemesi sanayi ihracatının, hem yeni maliyet artışlarına hem de Türk lirasındaki düzeltmenin katkılarına uyum sağlamaya çalıştığı belirtildi.

İhracat değer olarak ağustos ayında bir önceki aya göre yükseldi

İç piyasalarda yeni ekonomi politikaları ve sıkı para politikasının ağustos ayında daha belirgin hale geldiğine dikkat çekilen raporda, ihracatın bir önceki aya göre yaklaşık 300 milyon dolarlık artışla 2,63 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Ancak ağustos ayı ihracatı değer olarak geçen yılın ağustos ayı ihracatının yüzde 11,3 altında kaldı. İnşaat malzemesi ihracatı miktar olarak ise Ağustos 2023’te 4,13 milyon tona yükseldi. İhracat miktar olarak temmuz ayının 475 bin ton üzerinde gerçekleşti. İhracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 19,9 geriledi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı 0,64 dolar/kg ile ağustos ayında geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 10,7 arttı.

Yıllık ihracat gerilerken ithalat artış gösterdi

Ağustos ayı ihracat performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemesi ihracatı 29,86 milyar dolara geriledi. Ağustos 2023 itibarıyla yıllık ihracat miktar olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 azalarak 47,1 milyon tona indi. Yıllık ortalama ihracat birim fiyatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 0,63 dolar/kg oldu.

Sektöre dair ithalat rakamlarına ilişkin de bilgi verilen raporda, Ağustos 2023’te inşaat malzemesi ithalatının Ağustos 2022’ye göre yüzde 5,4’lük artışla 969 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Ağustos ayında 407 bin 288 ton seviyesinde gerçekleşerek miktar bazında artış gösteren inşaat malzemeleri ithalatı, ortalama yıllık ithalat birim fiyatı olarak ise aynı dönemde 2,38 dolar/kg seviyesinde gerçekleşti.

İhracat birim fiyatları 8 alt ürün grubunun 5’inde arttı

İnşaat malzemesi sanayisi alt sektörlerinde ihracat performansı Ağustos 2023’te bir önceki aya göre toparlanırken, geçen yılın ağustos ayına göre ise düşüş eğilimi gösterdi. Ağustos 2023’te sekiz alt ürün grubunun beşinde ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın ağustos ayına oranla artış kaydederken, üçünde ise geriledi. Bu kapsamda Ağustos 2023’te ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre; prefabrik ürünlerde yüzde 23,4, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 7,9, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 7,6, demir çelik ürünlerinde ise yüzde 0,9 yükseliş gösterdi. Ağustos 2023’te bir önceki yılın ağustos ayına göre ortalama ihracat birim fiyatlarında düşüş yaşanan inşaat malzemeleri ise yüzde 13,2 ile ağaç ve ahşap ürünler, yüzde 7,5 ile metal bazlı ürünler ve yüzde 5,3 ile yalıtım malzemesi oldu.

2023 yılı ağustos ayında sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracat miktar olarak geçen yılın ağustos ayının üzerinde, üçünde ise altında gerçekleşti. Bu bağlamda miktar olarak ihracat düşüşleri demir çelik ürünlerinde yüzde 22,9, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 23,1 oldu. Metal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 2,4, kimyasal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 16,7, ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı da yüzde 24,6 arttı. Yalıtım malzemesi ihracatı ise değişmedi.

2023 yılı ağustos ayında sekiz alt ürün grubunun beşinde ihracat değer olarak azalırken üçünde arttı. Değer olarak düşüşler miktar ve fiyat gerilemelerinden kaynaklandı. Buna göre, Ağustos 2023’te bir önceki yılın ağustos ayına göre değer olarak ihracat düşüşü demir çelik ürünlerde yüzde 22,2, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 17,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 5,3 oldu. Kimyasal bazlı ürünlerde ihracat değer olarak yüzde 10,4, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında yüzde 4,4, ağaç ve ahşap ürünlerde ise yüzde 8,3 artış gösterdi.