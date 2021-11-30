Ekonomistler, sanayi ve hizmet sektörlerinin katkısıyla Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 7,4 büyümesinin yıl sonuna ilişkin büyüme görünümünü desteklediğini belirtirken, beklentiler 2021 sonunda yüzde 10'un üzerinde çift haneli büyüme rakamına erişilebileceğini ortaya koyuyor.Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerine göre, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 büyüme kaydetti. GSYH artış oranı ilk çeyrek için yüzde 7,2'den yüzde 7,4'e, ikinci çeyrek için yüzde 21,7'den yüzde 22'ye revize edildi.
Yıl sonunda çift haneli büyüme kapısı aralandı
Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 7,4 büyümesinin yıl sonuna ilişkin büyüme görünümünü desteklediğini belirtirken, beklentiler 2021 sonunda yüzde 10'un üzerinde çift haneli büyüme rakamına erişilebileceğini ortaya koyuyor.
30 Kasım 2021 Salı 13:21