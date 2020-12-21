Yetki Belgeli Emlak İşletmeleri İle Çalışın

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “İşletmelerin taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilen yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor. Yetki belgesi, her bir işletme ve şubeleri için ayrı ayrı düzenleniyor. Geçen haftaya kadar verilen yetki belgesi sayısı ise 22 bin 162’ye ulaştı. Malikler hariç her türde taşınmazın alım satımı ve kiralanmasına aracılık hizmetleri adet sınırı olmaksızın sadece yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından yapılabiliyor. Tüketiciler çalışacakları işletmelere yetki belgelerini sormalı, yetki belgesi olmayan işletmeler ile çalışmamalı” dedi

Emlak Aracılık İşlemlerinde Hizmet Bedeli

Yetki belgesine sahip emlak işletmelerinin hizmet bedellerine ilişkin de yapılan düzenlemelere de uygun hareket ettiklerini belirten Özelmacıklı “Alım satıma aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli oranı, gerçek satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamıyor. Kiralamaya aracılık hizmetine ilişkin hizmet bedeli ise kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamıyor. Hizmet bedeli, sözleşmelerde aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında eşit paylaşılarak ödeniyor. Ayrıca sözleşme süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletmenin bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden yerin satın alınması veya kiralanması durumunda da işletme hizmet bedeline hak kazanıyor” dedi.

Değişim Devam Ediyor

Emlak işletmelerinde yeni açılan hatta bu düzenleme sonrasında yeni kayıt altına alınabilen işletmeler olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Sadece İstanbul Ticaret Odası’nda 21 nolu meslek komitesine kayıtlı tacir sayısı büyük artış göstererek 10 bini geçti. TOBB verilerine göre 2020 yılı ilk 11 ayında 284 gerçek kişi ticari emlak işletmesi kapanırken, aynı dönemde ise 642 işletme kuruldu. Yabancı sermayeli şirket kuruluşunda da aynı dönemde 26 anonim şirket, 467 ise limited şirket açıldı. Bu rakamlar emlak işletmelerindeki değişimi gösteriyor” dedi.

İnternet Portalları Gereken Düzenlemeleri Yapmalı

İnternet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden portalların da gerekli düzenlemeleri uygulaması gerektiğine değinen Özelmacıklı “İnternet portalları yetki belgesine sahip olmayan işletmeleri üye yapmamaları gerekiyor. Üye olan işletmelerin şirket ünvanlarına, işletme adreslerine, yetki belgesi numaralarına mağaza bilgilerinde yer vermeleri gerekiyor. İlanlar da ise taşınmazlara ilişkin ada – parsel numaralarının girilebilmesinden tutunda, kullanıcı tanımlamalarında sözleşmeli işletme, danışman ve işletme sahibi gibi yetki düzenlemelerini yapmaları gerekiyor. Bu nedenle portallar da biran önce sürece destek vermeli, gerekli düzenlemeleri yapmalı” dedi.