Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları bir yılda yüzde 52 büyüdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2021 yılı ağustos ayı finansal piyasa özet verilerini açıkladı.

TSPB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı finansal piyasa özet verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları son bir yılda yüzde 19,4 oranında artarak, 2021 yılı ağustos sonunda 5.9 trilyon lirayı aştı.

TSPB tarafından açıklanan veriler, aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin finansal varlıklarının da yüzde 7,9 oranında artarak 569.2 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. TSPB özet verilerine göre, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise son 1 yılda yüzde 52 artarak, 413.5 milyar liraya çıktı.

2020 yılı başından itibaren istikrarlı bir şekilde artan, bu yılın ilk 4 ayında ise halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle hızlanarak, nisan ayı sonu itibariyle 2 milyon 674 bin gibi rekor seviyelere ulaşan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısında mayıs ayından itibaren yaşanan düşüş, ağustosta da sürdü.

TSPB verileri, hisse senedi bakiyeli yatırımcı sayısının ağustos ayı sonu itibariyle 2 milyon 395 bine gerildiğini ortaya koydu. TSPB verilerine göre, hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısında ise mayıs ayında başlayan düşüş temmuz ayında da devam etti. Bu yılın nisan ayında 1 milyon 959 binin üzerine çıkarak, rekor kıran hisse senedi piyasasındaki aktif yatırımcı sayısı, temmuz ayında 791 bine geriledi.

TSPB tarafından yayınlanan verilere 2021 yılı aylık bazda bakıldığında, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarında, bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan hızlı artışın yerini 2. çeyrekte düşüşe bıraktığı görülüyor.

Yatırımcı sayısındaki gerileme devam etse de temmuz ve ağustos aylarında, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları yeniden artışa geçti. TSPB verileri, yılın 2. çeyreğinde yaşanan gerilemenin etkisiyle 2021 yılı Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 ayda yatırımcıların hisse senedi varlıklarında, yüzde 8,6 oranında sınırlı bir artışın yaşandığını ortaya koydu.