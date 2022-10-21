Son Dakika

Yerli turistler yılın ikinci çeyreğinde seyahatlerinde 19,7 milyar lira harcadı

Yerli turistlerin bu yılın nisan-haziran döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,8 artarak 19,7 milyar liraya yükseldi.

EKONOMİ 21.10.2022, 11:14
Yerli turistler yılın ikinci çeyreğinde seyahatlerinde 19,7 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022'in ikinci çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, ikinci çeyrekte yurt içinde 9 milyon 846 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2021'in aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7,3 artarak 11 milyon 411 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 231 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,5, seyahat başına yapılan ortalama harcama da bin 727 lira olarak kayıtlara geçti.

Harcamalar arttı

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,8 artarak 19 milyar 707 milyon 895 bin lira olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 91,8'ini 18 milyar 92 milyon 639 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 8,2'sini ise 1 milyar 615 milyon 256 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

Harcama türlerine bakıldığında, toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 37 ile ulaştırma, yüzde 26,8 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 10,4 ile konaklama harcamalarında olduğu görüldü.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 146, yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,5 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 15'lik artış görüldü.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 63,6 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 26,7 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile "sağlık" yer aldı.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 56 milyon 295 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 222 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken "otel" 5 milyon 951 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada kayıtlara geçti.

Yorumlar (0)
17
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ekim 2022
İmsak 05:50
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:23
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3