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Yenilenebilir enerjiye haziranda 3,9 milyar liralık destek

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere haziranda yaklaşık 3,9 milyar liralık destek sağlandı.

Yenilenebilir enerjiye haziranda 3,9 milyar liralık destek

 Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki teşviklerden bu yıl toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlanıyor.

Söz konusu santrallere geçen ay toplam 3 milyar 888 milyon 886 bin 619 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 1 milyar 52 milyon 4 bin 872 liralık bölümü lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere tahsis edildi.

YEKDEM kapsamındaki santraller, haziranda toplam 6 milyon 169 bin 961 megavatsaat elektrik üretti. Bunun 5 milyon 143 megavatsaatini lisanslı, 1 milyon 169 bin 818 megavatsaatini ise lisanssız elektrik üretim santralleri karşıladı.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye, YEKDEM kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyor. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.

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