Yeniden İmar İçin Kurulan Fon, Afet Bölgelerine Umut Olacak

Doğal afetlerin yıkıcı etkilerini en aza indirgemek ve etkilenen bölgelerde hızlı bir şekilde normal yaşam koşullarının yeniden tesis edilmesi amacıyla kurulan Afet Yeniden İmar Fonu'nun faaliyete geçirilmesine dair süreçlerin nihai aşamaya ulaştığı bildirildi. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen yasal düzenlemelerle fonun temelleri atılmış, AFAD'ın koordinasyonunda afet sonrası yaşamı yeniden inşa etmek üzere kritik bir adım atılmıştı.

Fonun Misyonu ve Yönetim Yapısı

Bu kapsamlı girişimin, afet sonrası bölge halkının hayatını kolaylaştıracak altyapı, imar ve üstyapı projeleri için gerekli finansal kaynakların sağlanması, yönetilmesi ve uygun kamu kuruluşlarına aktarılmasını hedeflediği belirtiliyor. Afet Yeniden İmar Fonu'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstereceği ve yönetim kurulunun, ilgili bakanlıklar ile Strateji ve Bütçe Başkanı'nın katılımıyla oluşturulduğu açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Afet bölgelerinde, özellikle 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projeleri, planlı şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilecek." dedi.

Kaynakların Yapısı ve Kullanımı

Fonun finansman kaynaklarına ilişkin detaylar paylaşılarak, bu kaynakların yurt içi ve dışı bağışlar, yardımlar, hibeler ve krediler ile özel olarak ayrılan bütçe ödeneklerinden oluşacağı ifade edildi. Belirtilen amaçlar doğrultusunda, yönetim kurulu kararlarına bağlı olarak ilgili projelere aktarılacak olan bu kaynaklarla, afet bölgelerindeki yeniden yapılanma çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor.

Yönetmelik ve Uygulama Süreci

Afet Yeniden İmar Fonu'nun işleyişi ve yapılanmasına dair yönetmelik çalışmalarının tamamlandığı ve ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması için Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği bildirildi. Bu yönetmelikle birlikte, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen alanlarda, yeniden imar ve inşa çalışmalarının daha planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Finansman ve Denetim

Afet Yeniden İmar Fonu'nun, uygun maliyetli ve uzun vadeli dış finansman olanaklarından faydalanarak, kaynakların verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde kullanımını temin edeceği vurgulanıyor. Ayrıca fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek ve Sayıştay tarafından da denetim süreçlerine tabi tutulacak. Bu sayede, fonun etkin bir şekilde işlemesi ve amaçlarına ulaşması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtiliyor.

Bu stratejik yaklaşım, afet sonrası toplumların daha hızlı bir şekilde normal yaşam koşullarına dönmesini sağlamak ve afetlerin oluşturduğu hasarı en aza indirgemek için kritik bir adım olarak görülüyor. Afet Yeniden İmar Fonu'nun etkin bir şekilde uygulanması, afetlere karşı dirençli bir toplum yapısının oluşturulmasında önemli bir role sahip olacak.