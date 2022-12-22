Yeni yılda ödenecek en düşük MTV tutarı 219 lira, en yüksek 101 bin 152 lira olarak belirlendi
Yeni yıldan itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rakamları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisini kullanarak yüzde 61,5 uygulanmasına karar verdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
2023 yılında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.
Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.
Öte yandan 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen ve 1400 motor silindir hacmindeki 7-11 yaş otomobil için ödenecek MTV tutarı da 1606 lira olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Kararı sonrası uygulanacak örnek MTV tutarları şöyle:
|
01.01.2018 ve Sonrasında Tescil Edilen
|
Taşıt Değeri (TL) (2023*)
|
Motor Silindir Hacmi
|
Yaş Aralığı
|
2023
(%61,5)
|
199.700'ü aşanlar
|
1.000 cc
|
1-3 Yaş
|
2.545
|
199.700'ü aşanlar
|
1.400 cc
|
1-3 Yaş
|
4.434
|
199.700'ü aşanlar
|
1.500 cc
|
1-3 Yaş
|
4.434
|
199.700'ü aşanlar
|
1.500 cc
|
1-3 Yaş
|
4.434
|
285.855'i aşanlar
|
1.995 cc
|
1-3 Yaş
|
12.340
|
714.315'i aşanlar
|
2.967 cc
|
1-3 Yaş
|
25.810
|
1.143.420'yi aşanlar
|
3.982 cc
|
1-3 Yaş
|
61.806
|
1.357.730'u aşanlar
|
4.395 cc
|
1-3 Yaş
|
101.152
|
01.01.2018 ve Sonrasında Tescil Edilen
|
Taşıt Değeri (TL) (2023*)
|
Motor Silindir Hacmi
|
Yaş Aralığı
|
2023
(%61,5)
|
199.700lü aşanlar
|
1.000 cc
|
4-6 Yaş
|
1.773
|
199.700'ü aşanlar
|
1.400 cc
|
4-6 Yaş
|
3.323
|
199.700'ü aşanlar
|
1.500 cc
|
4-6 Yaş
|
3.323
|
199.700'ü aşanlar
|
1.500 cc
|
4-6 Yaş
|
3.323
|
285.855'i aşanlar
|
1.995 cc
|
4-6 Yaş
|
9.505
|
714.315'i aşanlar
|
2.967 cc
|
4-6 Yaş
|
22.451
|
1.143.420'yi aşanlar
|
3.982 cc
|
4-6 Yaş
|
53.364
|
1.357.730'u aşanlar
|
4.395 cc
|
4-6 Yaş
|
75.853
|
01.01.2018'den Önce Tescil Edilen
|
Motor Silindir Hacmi
|
Yaş Aralığı
|
2023
(%61,5)
|
1.000 cc
|
7-11 Yaş
|
826
|
1.400 cc
|
7-11 Yaş
|
1.606
|
1.500 cc
|
7-11 Yaş
|
1.606
|
1.500 cc
|
7-11 Yaş
|
1.606
|
1.795 cc
|
7-11 Yaş
|
4.654
|
1.995 cc
|
7-11 Yaş
|
6.996
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
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