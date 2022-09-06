Yeni icra düzenlemesi ile 10 milyon dosya temizlenecek
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.
EKONOMİ 06.09.2022, 20:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek.Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının teknik çalışmasının ardından kabineye sunulan taslağa yönelik hazırlıklar, Adalet Bakanlığınca yürütülüyor. Düzenlemenin 1 Ekim'deki açılışın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.
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