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Yeni halka arz var mı? Bu hafta halka arz olacak şirketler neler?

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Yeni halka arz var mı? Bu hafta halka arz olacak şirketler neler?
"Halka arz takvimindeki şirketler, yatırımcılar ve yatırım yapmayı düşünenler tarafından dikkatle takip edilmektedir. 2023 yılı geride kaldı ve yeni yılın ilk halka arz yapacak şirketleri merakla bekleniyor. 2024 yılında hangi şirketler halka arz olacak? İşte, 2024 halka arz takvimi hakkında detaylar...

"Halka arz takvimindeki şirketler, yatırımcılar ve yatırım yapmayı düşünenler tarafından dikkatle takip edilmektedir. 2023 yılı geride kaldı ve yeni yılın ilk halka arz yapacak şirketleri merakla bekleniyor. 2024 yılında hangi şirketler halka arz olacak? İşte, 2024 halka arz takvimi hakkında detaylar...

YENİ HALKA ARZ VAR MI 2024?

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin halka arzı ilk olarak SPK tarafından onaylanıyor. Ancka 2024 yılı için henüz yeni halka arz bulunmuyor. Yılbaşının da resmi tatil olması nedeniyle şu ana kadar talep toplama duyurusu gelmiş değil.

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