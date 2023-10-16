​​​​​​​Yeni haftada piyasanın beklentileri...

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE KAZANÇ SEZONU

Hafta boyunca hemen hergün FED yetkililerinin konuşacağını hatırlatan Süvarioğlu, Perşembe günü gerçekleşecek FED Başkanı Powell’ın konuşmasının en önemlisi olacağının altını çizdi, “ABD’nin taahhüt faizleri ve ABD dolar endeksi piyasa fiyatlarındaki en önemli iki etken. FED, enflasyon yükselişi korkusunun piyasayı etkilememesi için faizi bir süre daha yüksek tutmak zorunda. Borsaya baktığımızda ise ABD’den birçok büyük şirket, durgun geçen ilk yarının ardından kârda iyileşme beklenen bir sezonda sonuçlarını açıklayacak. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte kazanç sezonunun hızlanmasını bekliyoruz” dedi.

ORTA DOĞU GERİLİMİNİ PİYASA NASIL FİYATLIYOR?

Orta Doğu'daki çatışmaların genişleyebileceği ihtimali, yatırımcılar tarafından fiyatlanıyor. Geçtiğimiz haftayı kapatırken petrolün cuma günü neredeyse %6 arttığını, Brentte ise Şubat ayından bu yana en büyük haftalık kazancın elde edildiğini gördük. İsrail’in büyük bir üretici olmaması küresel petrol ve gaz arzı üzerindeki etkisini en az seviyede tuttu ancak yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri çatışmanın geleceğinin bölgesel etkisini değerlendiriyor. Fiyatların yükselişinin altındaki bir başka faktör ise ABD’nin Perşembe günü G7’nin varil başına 60 dolarlık fiyat sınırının üzerinde fiyatlandırılan Rus petrolünü taşıyan tankerlerin sahiplerine, ilk yaptırımları uygulamaya başlaması ve Moskova'yı, Ukrayna'yı işgali nedeniyle cezalandırmak için tasarlanan mekanizmadaki boşlukları kapatma çabası oldu. Dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi ve önemli bir ihracatçısı olan Rusya'nın sevkiyatlarının, ABD tarafından daha sıkı denetlenmesi arzı azaltabilir” ifadelerini kullandı.

GÖZLER TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ’NDE

Yurt içinde, geçen hafta düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,15 azalışla 8.113,30 puandan tamamlarken, gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne çevrildi. Hafta içerisinde açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye bütün yatırımcılardan ve kesimlerden yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bu, son dönemde bir miktar fon akışına dönüştü. Önümüzdeki dönemde bunun yoğunlaşmasını bekliyoruz." dedi.

ULUSLARARASI FİNANS ENSTİTÜSÜ BAŞEKONOMİSTİ’NDEN BAKAN ŞİMŞEK’E ÖVGÜ

Bakan Şimşek ayrıca Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bankası-IMF Yıllık Toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi. Ekonomist Timothy Ash de toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın IMF toplantılarının yıldızı olduklarını ve burada tutarlı bir reform ve düzenleme mesajı verdiklerini bildirdi. Süvarioğlu, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks da toplantılar kapsamındaki bir oturumda bir araya geldiği Bakan Şimşek'e yönelik övgü içeren paylaşım yaptığını hatırlattı.

BİST ÜZERİNDEKİ BASKIDAN SIYRILACAK MI?

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 8.100 ve 8.000 seviyelerinin destek, 8.200 ve 8.300 puanın ise direnç olarak öne çıkabileceğini ifade eden Süvarioğlu, Son dönemde TL mevduat faizlerindeki yükselişin dikkat çektiğini, negatif reel faiz ortamının ise sürdüğünü belirtti. Mevduat faizleri enflasyona yaklaştıkça BİST’in baskılanması bekleniyor ancak bu yükseliş trendini bozucu değil yukarı yönlü hızını yavaşlatıcı bir etkiyle karşımıza çıkabilir. Çatışmaların Ortadoğu’da görünümü bulanıklaştırması ve bölgenin konumu nedeniyle petrol arzına dair endişelerin artması piyasaları etkiliyor. Savaşın bir tarafı olmadığımız için Türkiye piyasasında varlık fiyatlarında kalıcı bir negatif etki beklemiyoruz. Gerilim BİST’teki teknik görünümü bulanıklaştırdı ancak 8,300’deki direnç kırıldığında BİST üzerindeki baskıdan sıyrılmış olacağız” şeklinde konuştu.

YURT İÇİ VERİ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Ekonomist ve Yatırım Danışmanı Dr. Ulvi Süvarioğlu, gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, pazartesi günü konut satışları, bütçe dengesi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, salı günü kısa vadeli dış borç istatistikler, konut fiyat endeksi, çarşamba günü uluslararası yatırım pozisyonu perşembe günü uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü yurt dışı ÜFE, tarımsal girdi fiyat endeksi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edileceğini belirtti.