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Yeni Evlenen Gençlere 150 Bin TL Faizsiz Kredi Desteği Başlıyor

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Yeni Evlenen Gençlere 150 Bin TL Faizsiz Kredi Desteği Başlıyor
Aile ve Gençlik Bankası tarafından sunulan destekle, genç çiftler evlenme hazırlıklarını kolaylaştıracak. İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu Aile ve Gençlik Bankası projesi, genç çiftlere finansal destek sunmayı amaçlamaktadır. Bu destek programının ilk ayağı, "Yeni Evlenen Gençlere 150 Bin TL Faizsiz Kredi" olarak hayata geçirilecektir. İşte bu kredi desteğiyle ilgili ayrıntılar:

Faizsiz Kredi Desteği: Yeni evlenen genç çiftlere 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sunulacaktır. Bu kredi, evlilik hazırlıkları, konut alımı veya farklı finansal ihtiyaçları karşılamak isteyen genç çiftlere önemli bir mali destek sağlayacaktır.

Ödeme Koşulları: Verilen kredi ilk iki yıl boyunca geri ödemesiz olacak. Bu süre zarfında genç çiftler, finansal olarak daha rahat bir şekilde evlenme hazırlıklarını tamamlayabilecekler. Ardından, geri ödeme süreci başlayacak ve 5 yıl içinde kredi geri ödenecektir.

Başvuru Yöntemi: Kredi başvuruları, genç çiftlerin e-Devlet üzerinden online olarak yapabilecekleri bir süreçle gerçekleştirilecektir. Başvuruların nasıl yapılacağına dair daha fazla ayrıntı, resmi olarak duyurulacaktır.

Yaş Sınırları: Kredi miktarı, başvuran kişilerin gelir durumu esas alınarak belirlenecektir. Yaş sınırları ve gelir kriterleri daha sonra açıklanacaktır.

Öncelikli Bölgeler: Kredi paketi için öncelik, deprem bölgesinde yaşayan genç çiftlere verilecektir. Bu bölgelerde yaşayanlar, diğer başvuru sahiplerine göre öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Banka Yapısı: Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve bir fon gibi işleyecektir. Banka, maden, doğalgaz ve petrol gelirlerinden bir bölümünü alacak ve bu kaynaklarla gençlere destek sağlayacaktır.

Aile ve Gençlik Bankası'nın "Yeni Evlenen Gençlere 150 Bin TL Faizsiz Kredi" desteği, genç çiftlerin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Daha fazla ayrıntı ve başvuru süreci resmi olarak duyurulduğunda, genç çiftlerin bu destekten nasıl yararlanabilecekleri daha net bir şekilde anlaşılacaktır.

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