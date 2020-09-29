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Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, YEP öncesinde endekslerin güçlü gelmeye devam ettiğini belirterek, "Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi." ifadelerini kullandı.

Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.Yeni Ekonomi Programı (YEP) öncesinde endekslerin güçlü gelmeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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