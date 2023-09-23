Yeni Asgari Ücret 2024: Uzman Tahminleri Üzerinden 17.000 TL'yi Aşacak

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücretle ilgili gelişmeler hızla artıyor. Temmuz ayında yapılan ara zammın ardından 11.402 TL'ye yükselen asgari ücret, yeni yılda üçlü zamdan etkilenecek ve rakamlar katlanarak artacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan yeni asgari ücret, çalışanların ve ailelerinin geçimini sağlama konusunda büyük bir etken. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 Ocak ayında bu rakamın açıklanacağını belirtti ve ciddi bir artış olacağı sinyalini verdi.

Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte uzman tahminlerine göre yeni asgari ücret hakkında bilgiler:

Brüt asgari ücret %34'lük bir artışla 13.414,50 TL'ye çıkabilir. Bu, net asgari ücretin 11.402,32 TL seviyesinden başladığı anlamına gelir.

2024 yılı için enflasyon tahmini ise %67.27 olarak açıklandı. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonun belirleyici olması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak ve net rakamı kamuoyuna açıklayacak. Bu süreçte komisyonun birkaç toplantı yapması muhtemel.

Uzmanlara göre yeni asgari ücret, 17.000 TL'yi aşabilir. Ayrıca, yeni yılda asgari ücretli çalışanlar ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranları da göz önünde bulundurulacak. Bu durumda, asgari ücretin 17.000 TL'nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar ise en azından 15.000 TL'lik bir asgari ücret bekliyor.

Yılbaşında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı kararın ardından, yeni asgari ücretin kesin rakamı belirlenecek ve çalışanların beklentileri karşılanmış olacak. İşte yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündemde önemli bir yer tutan asgari ücretle ilgili son gelişmeler