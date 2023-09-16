Yeni Asgari Ücret 18 Bin TL Belli Oluyor! Açıklama Yeni Geldi..

Yeni Asgari Ücret Açıklandı! Yeni Yılda Rekor Zam Bekleniyor

Ülkemizde asgari ücretle çalışan vatandaşların sayısı her geçen gün artarken, yeni yılda asgari ücret zammı konusu gündemi sarmış durumda. Temmuz 2023'deki son zammıyla birlikte asgari ücret 11.402 TL'ye yükselmişti. Ancak enflasyonun artması nedeniyle bu zammın geçim koşullarını iyice zorlaştırdığı görülüyor ve asgari ücretli çalışanlar yeni bir zam beklentisi içerisine girmiş durumda.

2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusu ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yılda iki kez yapılan zam uygulaması, enflasyonun 6 aylık değerlendirilmesine göre gerçekleştiriliyordu. Ancak yeni yılda yapılacak zamın tek seferde gerçekleşecek olması, asgari ücretlilerin mağduriyetini önlemek adına yüksek bir rakamın belirlenmesinin önemini ortaya koyuyor.

Yeni ekonomi kadrosu ve Kemer sıkma politikalarının ardından 2024 asgari ücret açıklaması büyük bir merakla bekleniyor. Aralık ayının başlarında işçi, işveren ve kamu kesiminden temsilcilerin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları düzenlenecek. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantılar sonucunda 2024 asgari ücreti netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada artık maaş zammının enflasyon beklentilerine göre gerçekleştirileceğini ifade etti.

Net Rakam İddiası: 18.000 TL'ye Çıkabilir

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna göre, yeni asgari ücret 2023 sonunda %58 oranında artış göstermesi bekleniyor. Buna göre, 11.402 TL olan mevcut asgari ücret, 6.313,16 TL artarak 18.015 TL'ye kadar yükselebilir. Ancak net rakamın asgari ücret görüşmelerinin ardından netleşeceği unutulmamalıdır.