Yeni Altın Rekoru Kapıda mı? Ons Altın 2 Bin Doları Aştı! Peki Şimdi Ne Olacak? Uzmanlar Ne Diyor?

Yatırımcıların en sık tercih ettiği değerli maden altın, son dönemde tarihi rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, yatırımcıların “bu seviyelerden altın yatırımı yapılır mı?” sorusunu sormalarına yol açtı. Uzmanlar, bu konudaki görüşlerini açıklarken, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam edeceğini belirtti.

Borsa Neden Düşüşe Geçti?

Son dönemlerde yüksek karlar sunan borsa, Ortadoğu'da yaşanan gerilim nedeniyle değer kaybetti. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası borsa bir nebze toparlansa da, genel anlamda yukarı yönlü bir trend gözlemlenmedi. Ancak, altın piyasasında durum farklıydı; ons altın 2 bin dolar sınırını aşarak, gram altın fiyatı ise 1800 lira seviyelerine ulaştı.

Ortadoğu Geriliminin Altın Fiyatlarına Etkisi

Ekonomist Hikmet Baydar, altındaki yükselişi değerlendirirken, "Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, altına olan talebi artırıyor. İsrail ve Filistin arasındaki gerilim, global savaş söylemleri, ve bu duruma dair yapılan uluslararası açıklamalar, yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih etmelerine sebep oluyor" şeklinde konuştu.

Altının Geleceği Ne Olacak?

Baydar, altın fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede 2037 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Ayrıca, "Ortadoğu'daki gerilimin artması, altına olan talebi daha da artırabilir" yorumunu yaptı.

Gram Altın Fiyatları Ne Yönde Olacak?

Baydar, gram altın hakkında şunları söyledi: "Gram altın fiyatları uluslararası piyasalardaki ons altına bağlı olarak hareket ediyor. Dolar/TL'nin yanı sıra, ons altında gözlemlenen yükseliş trendi, gram altının da değer kazanmasını sağlıyor. İç piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarını daha da artırabilir."

Yatırımcılara Altın Tavsiyeleri Uzmanlar, teknik verilere göre altın yatırımının mantıklı olduğunu belirtiyor. Altının uluslararası arenada yaşanan gelişmeler ışığında daha cazip bir yatırım aracı haline geldiği görüşünde birleşiyorlar.

Borsanın Geleceği Hakkında

Borsadaki dalgalanmaların ana nedeni olarak Ortadoğu'daki gerilim gösteriliyor. Yatırımcıların borsa yerine altını tercih etmeye başladığına dikkat çekiliyor. Baydar, "Borsanın yükselme trendine girmesi için Ortadoğu'daki gerilimin sona ermesi gerekiyor. Global gelişmeler borsa üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir" dedi.