Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD), Ocak 2021 itibarı ile Ludens İleri Finansal Hizmetler'e hazırlattığı Yatırım Fonları Performans Raporu'na göre salgının oluşturduğu endişe ve belirsizlik ortamına rağmen geçen senenin Türkiye yatırım fonu sektörü tarafından iyi yönetildiği görüldü.

TKYD'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde salgına bağlı gelişmelerin yarattığı sarsıntılardan kaçınılamasa da sektörün hemen hemen tamamında, yılın geri kalan döneminde hızlı toparlanmalar ve iyileşmeler yaşandı.

Yatırım fonlarının gösterdikleri performans, TEFAS işlem hacmindeki rekor artışla karşılığını buldu ve 2020'de yatırımcıların yeni gözdesi yatırım fonları oldu.

2020'de TEFAS'ta toplam işlem yapmış 84 kurumun 43'ü aracı kurum, 21'i banka, 16'sı portföy yönetim şirketi ve 4'ü katılım bankası olarak sıralandı. 2020'de TEFAS işlem hacmi bir önceki yıla göre 3 kat arttı.

Serbest fonların büyüklükleri yüzde 65'lik bir büyüme ile 35,6 milyar TL'ye ulaştı

Raporda yatırım fonları; Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Serbest Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ana kategorilerine ayrılarak analiz edildi.

Menkul kıymet yatırım fonlarının portföy büyüklüğü 2020'de 95 milyar TL'ye ulaştı. Yaklaşık 4 yıllık bir geçmişi olan gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları ise 2020’nin sonunda 11 milyar TL büyüklüğe sahip oldu.

Serbest fonların 2019 sonundaki 21,6 milyar TL'lik büyüklükleri, 2020 sonunda yaklaşık yüzde 65'lik bir büyüme kaydetti ve 35,6 milyar TL'ye ulaştı.

Tüm inceleme dönemlerinde menkul kıymet ve serbest yatırım fonlarının ağırlıklı ortalama net getirileri TÜFE'nin ve mevduat faizinin üzerinde oldu.