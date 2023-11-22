Yatırımcılar Dikkat! Türkiye'nin En Yüksek Getiri Sağlayan İlçeleri Burada! En Karlı Gayrimenkul İlçesi Açıklandı!
Türkiye gayrimenkul piyasası, son dönemlerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle yüksek getiri potansiyeli taşıyan bölgeler, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Endeksa'nın yapay zeka ve büyük veri analiziyle yürüttüğü son çalışmalar, Türkiye'nin gayrimenkul alanında en karlı ilçelerini ortaya koyuyor.
Türkiye gayrimenkul piyasası, son dönemlerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle yüksek getiri potansiyeli taşıyan bölgeler, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Endeksa'nın yapay zeka ve büyük veri analiziyle yürüttüğü son çalışmalar, Türkiye'nin gayrimenkul alanında en karlı ilçelerini ortaya koyuyor. Bu analiz, yatırımcılara güvenilir ve doğru bilgiler sunarak, emlak piyasasında bilinçli adımlar atılmasına olanak sağlıyor.
Yatırımcılar İçin İdeal Getiri Oranları
Yatırım açısından bakıldığında, getiri oranlarının belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekmektedir. Büyük şehirlerdeki 15 ilçe üzerinden yapılan değerlendirmeler, konut yatırımlarının cazip olabilmesi için minimum %6 getiri oranı gerektiğini gösteriyor. Bu oranın altındaki bölgeler, kira getirisi açısından yatırımcılar için cazip değil.
Ankara ve İstanbul Öne Çıkıyor
Endeksa'nın araştırmasına göre, Türkiye'de en yüksek getiri oranına sahip ilçe, %8,54 ile Ankara'nın Mamak ilçesi oldu. Bu bölge, ortalama konut satış ve kira fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul'da ise Esenyurt ilçesi, %7,93'lük getiri oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Esenyurt'un yanı sıra, Ankara'nın Altındağ ilçesi de yüksek getiri oranlarıyla öne çıkıyor.
İzmir, Bursa ve Antalya'daki Durum
İzmir, Bursa ve Antalya gibi diğer büyük şehirlerde de karlı ilçeler bulunuyor. Örneğin, İzmir'in Konak ilçesi ve Bursa'nın Yıldırım ilçesi, yüksek getiri oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Antalya'nın Kepez ilçesi de turizm potansiyeliyle beraber gayrimenkul yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Karabağlar, Gemlik ve Yenişehir'in Durumu
En düşük getiri oranlarına sahip ilçeler ise İzmir'in Karabağlar, Bursa'nın Gemlik ve Mersin'in Yenişehir ilçeleri olarak belirlendi. Bu bölgelerdeki yıllık getiri oranları, diğer popüler ilçelere göre daha düşük kalmakta.
İller
Ortalama Satış Fiyatı (TL)
Ortalama Kira (TL)
Getiri (%)
Ankara
2.498.730
14.018
7,29
Bursa
2.730.064
12.947
6,45
Mersin
2.555.850
13.754
5,97
Adana
2.555.850
11.099
5,83
İstanbul
4.224.143
17.111
5,73
İzmir
3.849.170
15.279
5,63
Antalya
3.887.640
16.602
5,53
İller
İlçeler
Ortalama Satış Fiyatı (TL)
Ortalama Kira (TL)
Getiri (%)
Ankara
Mamak
1.859.280
12.613
8,54
İstanbul
Esenyurt
1.923.790
11.680
7,93
Ankara
Altındağ
2.071.440
12.199
7,69
Ankara
Keçiören
2.223.000
13.115
7,30
İzmir
Konak
2.954.280
16.629
7,24
Bursa
Yıldırım
1.960.251
10.711
7,14
Ankara
Etimesgut
2.827.370
15.080
7,05
Bursa
Osmangazi
2.398.655
12.516
6,94
İstanbul
Küçükçekmece
3.122.239
17.657
6,92
İzmir
Balçova
3.309.866
17.689
6,88
İzmir
Buca
2.387.100
12.849
6,87
Antalya
Kepez
2.544.850
12.835
6,86
Mersin
Yenişehir
3.668.160
15.116
6,82
Bursa
Gemlik
1.946.021
10.379
6,77
İzmir
Karabağlar
2.610.600
13.482
6,76