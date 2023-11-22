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Yatırımcılar Dikkat! Türkiye'nin En Yüksek Getiri Sağlayan İlçeleri Burada! En Karlı Gayrimenkul İlçesi Açıklandı!

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Yatırımcılar Dikkat! Türkiye'nin En Yüksek Getiri Sağlayan İlçeleri Burada! En Karlı Gayrimenkul İlçesi Açıklandı!
Türkiye gayrimenkul piyasası, son dönemlerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle yüksek getiri potansiyeli taşıyan bölgeler, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Endeksa'nın yapay zeka ve büyük veri analiziyle yürüttüğü son çalışmalar, Türkiye'nin gayrimenkul alanında en karlı ilçelerini ortaya koyuyor.

Türkiye gayrimenkul piyasası, son dönemlerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle yüksek getiri potansiyeli taşıyan bölgeler, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Endeksa'nın yapay zeka ve büyük veri analiziyle yürüttüğü son çalışmalar, Türkiye'nin gayrimenkul alanında en karlı ilçelerini ortaya koyuyor.

Türkiye gayrimenkul piyasası, son dönemlerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle yüksek getiri potansiyeli taşıyan bölgeler, yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Endeksa'nın yapay zeka ve büyük veri analiziyle yürüttüğü son çalışmalar, Türkiye'nin gayrimenkul alanında en karlı ilçelerini ortaya koyuyor. Bu analiz, yatırımcılara güvenilir ve doğru bilgiler sunarak, emlak piyasasında bilinçli adımlar atılmasına olanak sağlıyor.

Yatırımcılar İçin İdeal Getiri Oranları

Yatırım açısından bakıldığında, getiri oranlarının belirli bir seviyenin üzerinde olması gerekmektedir. Büyük şehirlerdeki 15 ilçe üzerinden yapılan değerlendirmeler, konut yatırımlarının cazip olabilmesi için minimum %6 getiri oranı gerektiğini gösteriyor. Bu oranın altındaki bölgeler, kira getirisi açısından yatırımcılar için cazip değil.

Ankara ve İstanbul Öne Çıkıyor

Endeksa'nın araştırmasına göre, Türkiye'de en yüksek getiri oranına sahip ilçe, %8,54 ile Ankara'nın Mamak ilçesi oldu. Bu bölge, ortalama konut satış ve kira fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İstanbul'da ise Esenyurt ilçesi, %7,93'lük getiri oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Esenyurt'un yanı sıra, Ankara'nın Altındağ ilçesi de yüksek getiri oranlarıyla öne çıkıyor.

İzmir, Bursa ve Antalya'daki Durum

İzmir, Bursa ve Antalya gibi diğer büyük şehirlerde de karlı ilçeler bulunuyor. Örneğin, İzmir'in Konak ilçesi ve Bursa'nın Yıldırım ilçesi, yüksek getiri oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Antalya'nın Kepez ilçesi de turizm potansiyeliyle beraber gayrimenkul yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Karabağlar, Gemlik ve Yenişehir'in Durumu

En düşük getiri oranlarına sahip ilçeler ise İzmir'in Karabağlar, Bursa'nın Gemlik ve Mersin'in Yenişehir ilçeleri olarak belirlendi. Bu bölgelerdeki yıllık getiri oranları, diğer popüler ilçelere göre daha düşük kalmakta.

İller

Ortalama Satış Fiyatı (TL)

Ortalama Kira (TL)

Getiri (%)

Ankara

2.498.730

14.018

7,29

Bursa

2.730.064

12.947

6,45

Mersin

2.555.850

13.754

5,97

Adana

2.555.850

11.099

5,83

İstanbul

4.224.143

17.111

5,73

İzmir

3.849.170

15.279

5,63

Antalya

3.887.640

16.602

5,53

İller

İlçeler

Ortalama Satış Fiyatı (TL)

Ortalama Kira (TL)

Getiri (%)

Ankara

Mamak

1.859.280

12.613

8,54

İstanbul

Esenyurt

1.923.790

11.680

7,93

Ankara

Altındağ

2.071.440

12.199

7,69

Ankara

Keçiören

2.223.000

13.115

7,30

İzmir

Konak

2.954.280

16.629

7,24

Bursa

Yıldırım

1.960.251

10.711

7,14

Ankara

Etimesgut

2.827.370

15.080

7,05

Bursa

Osmangazi

2.398.655

12.516

6,94

İstanbul

Küçükçekmece

3.122.239

17.657

6,92

İzmir

Balçova

3.309.866

17.689

6,88

İzmir

Buca

2.387.100

12.849

6,87

Antalya

Kepez

2.544.850

12.835

6,86

Mersin

Yenişehir

3.668.160

15.116

6,82

Bursa

Gemlik

1.946.021

10.379

6,77

İzmir

Karabağlar

2.610.600

13.482

6,76

Kaynak:Haber Kaynağı

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