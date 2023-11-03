Yatırımcılar Dikkat: İstanbul İlçelerinin Getiri Oranları Belli Oldu! Hangi İlçe Ne Kadar Kazandırıyor?

İstanbul'da gayrimenkul yatırımı söz konusu olduğunda, potansiyel getiri oranları öne çıkan en mühim faktörlerden biridir. Big data ve yapay zeka gibi modern teknolojilerden yararlanarak gayrimenkul piyasasının nabzını tutan Endeksa, İstanbul ilçelerindeki ortalama satış fiyatları ve kira getirileri üzerinden bir analiz yaparak, yatırımcılar için en cazip bölgeleri belirledi. İlçeler arasında yatırım açısından en elverişli ortamı sunan Esenyurt, yıllık getiri oranlarıyla dikkat çekiyor.

İstanbul'da Konut Yatırımında Öne Çıkan İlçeler

Esenyurt, %7,93'lük yıllık getiri oranıyla, İstanbul'daki diğer tüm ilçeleri geride bırakarak lider konumda yer alıyor. Bu bölgede ortalama konut satış fiyatları 1 milyon 923 bin 790 TL civarında seyrederken, ortalama kira bedeli ise 11 bin 679 TL olarak hesaplandı. Yatırımcılar için Esenyurt'taki konutlar, hem satış hem de kira getirisi açısından oldukça çekici bir seçenek sunuyor.

Bunun yanı sıra, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe gibi ilçeler de %7'nin üzerindeki yıllık getiri oranları ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. İstanbul genelinin yıllık ortalama konut getirisi ise %5,73 olarak kaydedildi. Endeksa'nın çalışmasına göre, %6 ve üzeri getiri sunan ilçeler, kiraya verme amaçlı gayrimenkul yatırımı için oldukça avantajlı konumda. Buna karşılık, %4'ün altındaki getiriye sahip ilçeler yatırım için daha az cazip olarak değerlendiriliyor.

Getiri Potansiyeli Düşük İlçeler

Esenyurt'un zıddı olarak, Beykoz %2,81'lik getiri oranıyla en düşük potansiyele sahip ilçe olarak kayıtlara geçmiştir. Beykoz'da ortalama konut satış fiyatı 16 milyon 90 bin 655 TL iken, ortalama kira bedeli 24 bin 46 TL'dir. Gelişmişlik seviyesi yüksek olan Beşiktaş, Bakırköy ve Sarıyer gibi ilçelerde ise yüksek satış fiyatları nedeniyle getiri oranları düşmektedir.

İstanbul Konut Fiyatları - İstanbul Konut Kira Fiyatları