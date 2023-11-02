Yatırımcılar Dikkat! Altınlar Artık Daha Değerli: Altın Alım-Satımında Güvenli Dönem Başlıyor!

Türkiye'de altın ticaretinin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmak amacıyla, piyasaya sahte altın sürülmesinin önüne geçecek devrim niteliğinde bir sistem hayata geçirildi. Bu yenilik sayesinde, artık piyasada dolaşan tüm gram altınlar ambalajlanmış ve sertifikalı bir şekilde tüketicilere sunulacak. Bu gelişme, altın yatırımcıları için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Altın Alırken Artık İçiniz Rahat: Yeni Sistemle Her Gram Altın Kayıt Altında

Günümüzde birçok kişi, "Acaba kuyumcudan aldığım gram altın gerçekten 24 ayar mı?" endişesini taşımaktadır. Ancak geliştirilen yeni sistemle, altınlar üretim aşamasından itibaren detaylı bir şekilde kayıt altına alınmaya başlanacak. Böylece altın alım-satım işlemlerinde şüpheye yer kalmayacak.

Darphane Güvencesi: Her Gram Altın Benzersiz Kod ile İzlenecek

Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz, sistem hakkında verdiği bilgilerde, her bir gram altının üzerinde, üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı ve seri numarası gibi önemli bilgilerin darphane tarafından verilen özel bir kod ile işleneceğini ve bu kod sayesinde her ürünün darphane tarafından izleneceğini ifade etti.

Yeni Takip Sistemi Hangi Ürünleri Kapsıyor?

Bu yenilikçi sistem, sadece bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacak ve kuyumcularda satılan altın kolye, küpe, bilezik gibi takılar ve cumhuriyet altınlarını kapsamayacak. Ancak bu sistem sayesinde, gram altın alımlarında tüketicilerin aklında herhangi bir soru işareti kalmayacak.

Her Gram Altın Artık Sertifikalı ve Ambalajlı Satılacak

Bülent Yılmaz'ın vurguladığı gibi, sistem tam olarak devreye girdiğinde, tüm gram altınlar, özel bir kod içeren sertifika ve standart ambalaj içinde satışa sunulacak. Bu da altının gerçekliğinin doğrulanması ve güvenli alışverişin sağlanması adına büyük bir adım olarak görülüyor.

Altın Dışındaki Kıymetli Madenler İçin de Geçerli

Yılmaz, yeni sistemin sadece altın için değil, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağını belirtiyor. Refineriler tarafından üretilen 1 gram ve üzerindeki bu kıymetli madenlerin ambalajlarına da bir standart getiriliyor ve tüketiciler tek tip ambalaj ile güvenli bir şekilde yatırım yapabilecekler.