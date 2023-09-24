Yatırım Yapılabilecek En İyi 5 Lüks Ürün: İnternetten Hızlıca Satabileceğiniz Ürünler

Lüks saatler, sanat eserleri, klasik arabalar, tasarım çantalar ve özel şaraplar, değerini koruyan ve yüksek getiri sağlayabilecek yatırım araçlarıdır. Yatırım yapmayı düşünenler için bu beş kategori, değerlendirmeye alınabilecek en iyi seçenekleri sunmaktadır.

Değerini Koruyan Yatırım Aracı: Lüks Saatler

Zamanın ötesine geçen lüks saatler, yatırım yapmayı düşünenler için ideal bir seçenektir. Özellikle Rolex marka saatler, değer kaybetme riski en düşük yatırım araçlarından biridir. Rolex Deepsea ve Daytona modelleri gibi ikonik tasarımlar, 5 yıl içerisinde %35 değer artışı gösterebilir. Hatta bazı tahminlere göre, bu saatler önümüzdeki on yılda %67'ye varan bir değer artışı yaşayabilir. Rolex Submariner modeli ise önümüzdeki on yıl boyunca en az 2.100 € değer kazanması beklenmektedir. Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Panerai ve Cartier gibi diğer ünlü saat markaları da göz ardı edilmemelidir.

Efsaneleşen Otomobiller: Klasik Arabalar

Klasik araba koleksiyonu, özellikle Baby boom neslinin yükselen ilgisiyle birlikte hızla popülerleşmektedir. Klasik araba fiyatları uzun vadede sürekli artmaktadır. Altın yatırımı ile karşılaştırıldığında, klasik arabaların bir yıl içinde yatırımcılara %28 oranında getiri sağlayabildiği görülmektedir. Özellikle, 2004 yılında 73.000 Euro değerinde olan Porsche 911 RS Carrera 2.7 modeli, on yıl sonra 565.000 Euro’ya çıkmıştır. Aston Martin DB5, Porsche Boxster ve Alfa Romeo Spider gibi modeller de yatırım açısından değerlendirilmelidir.

Modanın Ötesinde: Tasarım Çantalar

Moda dünyasında trendler sürekli değişse de, bazı tasarımcı çantalar her daim değerini korumaktadır. Örneğin, Hermès’in ünlü Birkin modeli, yıllık %14,2 değer artışıyla 190.000 Euro'ya kadar çıkabilmektedir. Louis Vuitton ve Chanel gibi markaların ikonik çanta modelleri de, piyasaya sürüldükleri andan itibaren en az %200 değer kazanmışlardır.

Dijital Dünyada Popülerlik Kazanan Yatırımlar: Sanat Eserleri

Geleneksel olarak galeriler ve müzayede evleri aracılığıyla satılan sanat eserleri, internetin yaygınlaşmasıyla online platformlarda da yüksek talep görmektedir. Yıllık ortalama getiri %7 olup, bu oran eserin türüne göre değişiklik gösterebilir. Orijinal ve tanınmış sanatçılara ait eserler, kopyalar ve daha az tanınmış sanatçılara ait eserlerden daha yüksek getiri sağlar. Örneğin, bir Picasso ya da Banksy eserini satmak oldukça kolaydır. Ancak, yerel sanat eserlerinin satışı için piyasa koşullarını ve popüler eğilimleri dikkate almalısınız. Sokak sanatı, günümüzde oldukça popülerdir ve yüksek getiri sağlayabilir.

Özel Koleksiyonlar İçin Şaraplar

Kaliteli şaraplar, yalnızca sofistike bir içecek değil, aynı zamanda potansiyel bir yatırım aracıdır. Özellikle 2017 yılından itibaren, kaliteli şarapların değeri ortalama %20 artmıştır. Ancak hızlı bir getiri beklemek yerine, en az beş yıl beklemek önerilmektedir. Chateau Mouton Rothschild'in Petit Mouton'u, Krug's Vintage Brut ve Domaine de la Romanée-Conti'nin Grands Echezeaux'su gibi özel şaraplar, son beş yıl içinde %150 değer artışı göstermişlerdir.