Yatak ihracatı 175 milyon dolara ulaştı

Konuyla ilgili açıklanan veriler, Türkiye’nin geçen yıl Ocak-Eylül döneminde 70'ten fazla ülkeye yatak satışı yaparak, 157 milyon dolar döviz girdisi sağladığını ortaya koydu. Yılın, aynı döneminde ise ihracat yaklaşık olarak yüzde 12 artış ile 175 milyon dolara çıktı. Aynı zamanda, yasaklar kapsamında dışarıda geçirilen vaktin azalması ile insanların ev ihtiyaçlarını karşılama ihtiyacı, yatak ve yatak ürünlerine olan talebi de artırdı. Bu kapsamda, hijyen odaklı yatırımlarına hız kesmeden devam eden İşbir Holding, sektörün yönünü 2021’e çevirdiğine dikkat çekti.

Pandemi sürecinde, yatırım planlarında ve büyüme hedeflerinde herhangi bir değişikliğe gitmediklerini belirten İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, “Koronavirüs’ün ülkemize gelmesi ile beraber sektörde kısa da olsa bir durgunluk yaşandı. Bu süreç ise haziran ayı itibari ile normale döndü. Bu dönemde, ciromuzda yüzde 20’lik bir büyüme sağlayarak yıl sonu için belirlediğimiz yüzde 50’lik büyüme hedefini başardık. Aynı zamanda, Viscostar grubu yataklarımızda koyduğumuz yüzde 25’lik büyüme hedefimize de ulaştık” diye konuştu.

2021’DE YÜKSELİŞİ SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Gültepe, pandemi nedeni ile evlenecek çiftlerin yüzde 2’sinin düğünlerini bir sonraki seneye ertelemesi ile sektöre olan talebin 2021 yılında da devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Devlet tarafından verilen sosyal destek kredilerinin, sektöre yansımalarını önümüzdeki yıl da göreceğimizi ifade eden Gültepe, sektörün yönünü 2021’e çevirdiğine dikkat çekti.

2021 yılı hedefleri için belirli stratejiler geliştirdiklerini ifade eden Gültepe, “Yeni pazarlara açılmak, ihracatta yeni tüketicilerle buluşmak, yurt içinde ise kaliteden ödün vermeden tüketicinin bütçesine uygun ürünler geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda, üretimde yüzde 20’lik bir büyüme hedefimiz var, ihracat hacmimizde ise yüzde 10’luk bir büyüme hedefliyoruz. Ciromuzu ise 2021 yılı sonunda yüzde 50 büyütmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.