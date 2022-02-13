Yastık altı altınların sisteme kazandırılmasında 'üçlü teyit sistemi' kullanılacak

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni tedbirlerin detayları belli olurken, bu kapsamda, kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat veya teyit sistemi oluşturulacak, kişiler, kuyumcular üzerinden ziynet, meskuk, işlenmiş ve hurda gibi fiziki altınlarını sisteme aktaracak ve sistemden çekebilecek.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için, karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.