Yaş sebze meyve ihracatçıları pazar yelpazesini genişletmeyi hedefliyor

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla ihracatta avantajlı durumda olduğunu söyledi.

Eldeki pazarları korumanın yanı sıra farklı ülkelere ihracatı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Sin, Türkiye'nin yaş sebze meyve sektöründe önemli ülke olduğunu belirtti.

Sin, yılın ilk 11 ayında Rusya, Almanya, Irak, Romanya ve Ukrayna'ya ihracatın öne çıktığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Ürün destinasyonunuzu ne kadar geliştirirseniz o kadar iyi. Bizim de hedefimiz eldeki pazarları koruyarak üstüne koyabilmek. Hep bunun arayışı içinde olduk, bundan sonra da aynı arayış içinde olacağız. Umarım daha güzel neticeler alırız. Devletin yaş sebze meyve alanında zirai karantina anlaşmalarının görüşmeleri devam eden ülkeler var, biten ülkeler var. Tabii biz bu sürecin bir an önce bitmesini, bir an önce hızlanmasını ve sonuçlanmasını istiyoruz. Her zaman pazar çeşitliliğine ihtiyacımız var çünkü dünyada jeopolitik ve değişik nedenlerden dolayı bazı ülkelerde sıkıntı yaşanabiliyor. Onun için burada alternatif pazar her zaman önemlidir ve alternatif pazar arayışına devam edeceğiz."