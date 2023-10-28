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Yargıtay'dan EYT Kararı: 5 Yıl İçinde Başvuru Şartı! EYT Hakkı Kimlere Verilir? İşte Şartlar ve Detaylar!

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Yargıtay'dan EYT Kararı: 5 Yıl İçinde Başvuru Şartı! EYT Hakkı Kimlere Verilir? İşte Şartlar ve Detaylar!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon insanın erken emeklilik hayallerini gerçekleştirmesini sağladı. Bu düzenleme ile beraber, vatandaşlar SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladılar ve "EYT kriterleri nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir?" soruları gündeme geldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon insanın erken emeklilik hayallerini gerçekleştirmesini sağladı. Bu düzenleme ile beraber, vatandaşlar SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladılar ve "EYT kriterleri nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir?" soruları gündeme geldi.

EYT Düzenlemesi Detayları

EYT düzenlemesi sayesinde, 2,5 milyon vatandaş erken emekli olma fırsatını yakalamıştır. Bu durum, SGK'ya başvuru yapmak isteyen birçok kişinin ilgisini çekti. Ancak bazı çalışanların, işverenleri tarafından sigorta primlerinin yatırılmadığına dair şikayetleri bulunmaktadır. Örneğin, bir EYT adayı, 1999 yılında çalıştığı halde SGK'ya prim yatırılmadığını belirtmiştir. Ayrıca, 1 Nisan 1999'da işe başlamasına rağmen, 23 Nisan 2000'e kadar bu durumun SGK'ya bildirilmediğini iddia etmiştir.

Yargıtay'dan EYT Kararı: 5 Yıl Süre

Yargıtay'ın verdiği bir karar, erken emeklilik için başvuru yapacak olan EYT adaylarına önemli bir bilgilendirme getirmiştir. Yüksek Mahkeme, SGK'ya bildirilmeyen çalışma sürelerinin, 5 yıl içinde dava konusu yapılması gerektiğine karar vermiştir. Bu karara göre, 24 Nisan 2000 ile 03 Mayıs 2000 tarihleri arasında çalışılmış olan dönem için, 5 yıllık süre zarfında dava açılmalıdır. Ancak bu süre zarfı içerisinde dava açılmazsa, hak düşürücü süre geçmiş olacaktır.

EYT Düzenlemesi Kimlere Uygulanır?

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenlerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonraki hizmet başlangıçları için EYT hakkı bulunmamaktadır.

EYT'de Yaş Şartı Var mı?

EYT düzenlemesine göre, belirlenen prim ve sigortalılık sürelerini tamamlayan kişilere yaş sınırlaması olmaksızın emeklilik hakkı tanınmaktadır.

EYT'nin Şartları Nelerdir?

EYT şartlarına göre, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gereklidir. Belirtilen şartları yerine getiren kişilere yaşlarına bakılmaksızın emeklilik hakkı verilir.

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