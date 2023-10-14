  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Yapı Kredi ve Denizbank'tan Kimlik Numarasıyla Hızlı Kredi Kampanyası!

Yapı Kredi ve Denizbank'tan Kimlik Numarasıyla Hızlı Kredi Kampanyası!

Yayınlanma:
Yapı Kredi ve Denizbank'tan Kimlik Numarasıyla Hızlı Kredi Kampanyası!
Yapı Kredi Bankası ve DenizBank, kimlik numarasıyla hızlı kredi onayı veren yeni bir kampanya başlattı. Vatandaşlar, 5 dakika içinde sonuç alarak 90.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisinden yararlanabilirler. İşte detaylar...

Kolay ve Hızlı Finansman İmkanı

Yapı Kredi Bankası ve DenizBank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde kimlik numaranızı kullanarak 90.000 TL'ye kadar varan ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Başvurular kimlik numarası üzerinden yapılmakta ve sonuçlar sadece 5 dakika içinde verilmektedir.

Kredi Puanı Önemli Bir Kriter

Kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler için önemli bir kriter ise kredi puanıdır. Başvuruda bulunmadan önce kredi puanınızı kontrol etmelisiniz. Kampanyadan yararlanmak için kredi puanınızın 1500 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu kriteri sağlayanlar, 90 bin TL'ye kadar olan kredi imkanından faydalanabilirler. Kredi kullanırken 24 ay vadeli ödeme planı sunulduğu için geri ödeme süreci kolayca yönetilebilir.

Özel Avantajlar Daha Önce Kredi Kullananlara

Yapı Kredi Bankası ve DenizBank, daha önce bu bankalardan kredi kullanan müşterilere özel avantajlar sunmaktadır. Bu müşteriler, düşük faiz oranları ile kredi işlemlerinden yararlanabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak oldukça basittir. Yapı Kredi Bankası'ndan kredi kullanmak isteyenler, "4411" numarasına T.C. kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihi bilgilerini aralarında boşluk bırakarak SMS gönderebilirler. DenizBank üzerinden başvuru yapmak isteyenler ise "kredim T.C. kimlik numarası doğum tarihi" yazarak "3280" numarasına SMS gönderebilirler. Kimlik numarasıyla hızlı kredi onayı sunan bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Evlenmeyi Düşünenler İçin Müjde! Düğün Hazırlıkları Başlıyor: Faizsiz Aile Kredisi Verilecek! İşte Detayları
Evlenmeyi Düşünenler İçin Müjde! Düğün Hazırlıkları Başlıyor: Faizsiz Aile Kredisi Verilecek! İşte Detayları
TC Kimlik Numarası Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olanlar İçin PTT ve Aktif Bank'tan 15.000 TL'ye Kadar Nakit Destek!
TC Kimlik Numarası Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olanlar İçin PTT ve Aktif Bank'tan 15.000 TL'ye Kadar Nakit Destek!
Bu Hafta En Çok Ne Kazandırdı? İşte Haftanın Yıldızı!
Bu Hafta En Çok Ne Kazandırdı? İşte Haftanın Yıldızı!
Bağ-Kur'lulara Müjde: Erken Emeklilik Kapıda! Kimler Erken Emekli Olabilecek?
Bağ-Kur'lulara Müjde: Erken Emeklilik Kapıda! Kimler Erken Emekli Olabilecek?
SGK'dan Son Dakika Müjdesi: 1800 Prim, 10 Yıl Sigortalı Olanlar Erken Emeklilik İçin Listeye Girdi!
SGK'dan Son Dakika Müjdesi: 1800 Prim, 10 Yıl Sigortalı Olanlar Erken Emeklilik İçin Listeye Girdi!
47 ila 55 Yaş + 3600 Günle Erken Emeklilik! SGK'dan Emeklilik Şartları Açıklandı
47 ila 55 Yaş + 3600 Günle Erken Emeklilik! SGK'dan Emeklilik Şartları Açıklandı
Erdoğan Duyurdu: Çocuklu Ailelere 5 Bin TL'ye Kadar Ödemeler PTT Üzerinden Yapılacak
Erdoğan Duyurdu: Çocuklu Ailelere 5 Bin TL'ye Kadar Ödemeler PTT Üzerinden Yapılacak