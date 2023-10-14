Yapı Kredi ve Denizbank'tan Kimlik Numarasıyla Hızlı Kredi Kampanyası!

Kolay ve Hızlı Finansman İmkanı

Yapı Kredi Bankası ve DenizBank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya sayesinde kimlik numaranızı kullanarak 90.000 TL'ye kadar varan ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Başvurular kimlik numarası üzerinden yapılmakta ve sonuçlar sadece 5 dakika içinde verilmektedir.

Kredi Puanı Önemli Bir Kriter

Kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler için önemli bir kriter ise kredi puanıdır. Başvuruda bulunmadan önce kredi puanınızı kontrol etmelisiniz. Kampanyadan yararlanmak için kredi puanınızın 1500 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu kriteri sağlayanlar, 90 bin TL'ye kadar olan kredi imkanından faydalanabilirler. Kredi kullanırken 24 ay vadeli ödeme planı sunulduğu için geri ödeme süreci kolayca yönetilebilir.

Özel Avantajlar Daha Önce Kredi Kullananlara

Yapı Kredi Bankası ve DenizBank, daha önce bu bankalardan kredi kullanan müşterilere özel avantajlar sunmaktadır. Bu müşteriler, düşük faiz oranları ile kredi işlemlerinden yararlanabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak oldukça basittir. Yapı Kredi Bankası'ndan kredi kullanmak isteyenler, "4411" numarasına T.C. kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihi bilgilerini aralarında boşluk bırakarak SMS gönderebilirler. DenizBank üzerinden başvuru yapmak isteyenler ise "kredim T.C. kimlik numarası doğum tarihi" yazarak "3280" numarasına SMS gönderebilirler. Kimlik numarasıyla hızlı kredi onayı sunan bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlamaktadır.