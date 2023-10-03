Yapı Kredi Bankası, Ödeme Ertelemeli Kredi Kampanyası ile Nakit İhtiyacını Karşılıyor

Artan Giderler ve Yüksek Faizler

Son zamanlarda artan döviz kurları, enflasyon ve diğer ekonomik belirsizlikler nedeniyle gündelik yaşamın maliyeti önemli ölçüde yükseldi. Bu durum, birçok kişinin bütçesini dengelemekte zorlandığı anlamına geliyor. Mal ve hizmet fiyatlarındaki artışlar nedeniyle nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bankaların kredi ürünlerine yöneliyorlar, ancak yüksek faiz oranları bu çözümü zorlaştırıyor.

Merkez bankalarının faiz artırma kararları, kredi faizlerinin yükselmesine yol açarak nakit ihtiyaçlarını karşılamayı zorlaştırdı. Ancak Yapı Kredi Bankası, nakit ihtiyacı olan müşterilerine ödeme erteleme seçeneği sunarak bu soruna çözüm getiriyor.

Yapı Kredi Bankası'nın Özel Kampanyası

Yapı Kredi Bankası, ekim ayında başlattığı tüketici kredisi kampanyası ile milyonlarca müşterisinin yanında olmayı hedefliyor. Banka, bu kampanya kapsamında 70 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacı olanlara 3 ay taksit erteleme imkanı sunuyor. Ayrıca, kredi vadesini maksimum 36 ay olarak belirlemiş ve faiz oranını yüzde 4,69 olarak açıklamıştır.

Aylık Taksit Tutarları

Yapı Kredi Bankası, kampanyasının örnek hesaplama tablosunu da paylaştı. Örneğin, 50 bin TL'yi 36 ay vadede yüzde 4,69 faiz oranıyla kullanarak 3 ay taksit erteleme fırsatından yararlanan bir müşteri, aylık olarak 3.552,37 TL tutarında taksit ödemesi yapacaktır.

Başvurular, mobil uygulama, internet bankacılığı ekranı ve banka şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Yapı Kredi Bankası, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak ve ekonomik zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştırmak için bu kampanyayı düzenlemiştir.

Yapı Kredi Bankası'nın sunduğu ödeme erteleme fırsatı, nakit ihtiyacı olan müşteriler için önemli bir çözüm olabilir ve bankanın müşteri dostu yaklaşımını yansıtmaktadır. Bu kampanya ile ilgilenenler, bankanın web sitesinden veya şubelerinden daha fazla bilgi ve başvuru detaylarına ulaşabilirler. Banka, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik sıkıntıları hafifletmek için çeşitli kredi seçenekleri sunmaya devam ediyor.