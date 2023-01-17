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Yabancılara konut satış adedi 67 bini aştı

Türkiye'de yabancılara satılan konut adedi 2022'de önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 67 bin 490'a yükselirken, yabancıların toplam satışlardan aldığı pay yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

EKONOMİ 17.01.2023, 17:18
Yabancılara konut satış adedi 67 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 yılına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde geçen yıl yabancılara 67 bin 490 konut satıldı.

2022'de en yüksek aylık rakam 8 bin 630 adetle haziranda görülürken, haziran ayını, 6 bin 447 ile nisan ve 6 bin 386 ile aralık takip etti. En düşük rakam ise 3 bin 939 ile temmuzda kayıtlara geçti.

Yabancılara en çok konut satılan il 24 bin 953 adetle İstanbul oldu. İstanbul'u, 21 bin 860 ile Antalya takip etti. Bu 2 kentin yabancılara toplam satıştan aldığı pay yüzde 69,4 olarak gerçekleşti.

Mersin 4 bin 316 adetle üçüncü sırada yer alırken, Mersin'i, 2 bin 687 ile Ankara, 2 bin 2 ile Bursa, 1.817 ile Yalova ve 1.322 ile İzmir izledi. Sakarya, Trabzon ve Samsun da en çok konut satılan iller arasında yer aldı.

Rusya rekor kırdı, Suudi Arabistan tekrar listeye girdi

Geçen yıl Türkiye'den en çok konutu 16 bin 312 adetle Rus vatandaşları aldı. Konut alan Rus sayısında yüzde 203,2 artış oldu.

Rusları, 8 bin 223 adetle İranlılar, 6 bin 241 ile Iraklılar, 2 bin 705 ile Almanlar, 2 bin 702 ile Kazakistan uyruklu yatırımcılar takip etti.

Ukraynalıların aldığı konut satış adedi ise yüzde 106,6'lık artışla 2 bin 574'e yükseldi. Vatandaşları en çok konut alan ülkeler arasında Afganistan, Kuveyt, Azerbaycan, ABD, İngiltere, Yemen, Çin, Filistin, Mısır, Ürdün, Pakistan, Lübnan ve Kanada da yer aldı.

Önceki yıllarda üst sıralarda bulunan ancak örtülü ambargolar nedeniyle vatandaşları konut yatırımında bulunmayan ve 2021'de listede yer almayan Suudi Arabistan ise geçen yıl 16. oldu.

"Yabancılar büyük katma değer sağlıyor"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi zirveye çıkan yabancı yatırımcıya konut satışının toplam satış içindeki payının yüzde 4,5 seviyesine yükseldiğini söyledi.

Durbakayım, "Ancak ülkeye kazandırdığı döviz açısından daha büyük katma değer sağladığının altını çizmek gerekir. Yine 2023'te yabancı satışlarının nitelikli yatırımcılara yapılması yönünde çalışmalar olacağını umut ediyoruz." dedi.

"Yabancı yatırımcıdan sektöre büyük destek"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da geçen yıl yabancıya satış oranının yüzde 15,2 artarak 67 bin 490 olduğunu anımsatarak, kur artışı nedeniyle yabancı yatırımcı için fiyatların çok cazip olduğu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

İlk yarının gayet iyi geçtiğini ancak ikinci 6 ayda yabancıya satışlarda istenilen rakamların görülemediğini ifade eden Özyurt, iç piyasanın durgun olduğu bir dönemde yabancı yatırımcının yaptığı alımların sektörü ayakta tuttuğunu belirtti.

Özyurt, gelişmiş ülkelere bakıldığında, doğrudan yatırımlarda en büyük payı gayrimenkul sektörünün aldığını aktararak, "Bu ülkelere gelen yatırımının yarısından fazlasının gayrimenkulle gerçekleştiğini görüyoruz. Yabancı yatırımcı lüks konut satın alıyor. Bugün gördüğümüz konut satış rakamlarında yabancının katkısı yüksek, bunu unutmamak lazım." diye konuştu.

"Uluslararası yatırımcıların ilgisi bu yıl da sürecektir"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de küresel ticaret ve uluslararası doğrudan yatırımlarda yaşanan olumsuzluklara işaret ederek, "Bu sıkıntılara rağmen uluslararası konut yatırımcılarının Türkiye'ye ilgisi sürüyor." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası her iki ülke vatandaşlarının da Türkiye'ye ilgisinin katlandığını dile getiren Özgün, burada özellikle Antalya'nın öne çıktığını, kentte yabancılara satılan konut adedinin yüzde 76,5 arttığını söyledi.

Özgün, uluslararası yatırımcıların Türk gayrimenkul ürünlerine ilgisinin 2023'te de süreceğini ifade ederek, İstanbul ve Antalya'nın gözde kentler olmaya devam edeceğini bildirdi.

"Artan fiyatlar yabancıyı da etkiledi"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise yabancıya satışta 2022 hedefinin yaklaşık 70 bin olduğunu ancak bu rakamın gerisinde kalındığını belirterek, fiyatlardaki yükselişin yabancı yatırımcıları da etkilediğini söyledi.

Bahadır, "Buna ek olarak, alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesinin de bu durum üzerinde etkisi oldu. Ancak sektörümüzde önümüzdeki dönemde daha hareketli piyasa şartları oluşacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Yeni Evim programı kapsamında müteahhitler için Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunulmuş oldu. Bu da konut üreticileri için önemli bir destek sağlayacak ve üretimler artacak." ifadelerini kullandı.

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